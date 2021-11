iMazing: Backup- und Verwaltungs-Tool für iOS-Geräte im Preis reduziert

Wenn ihr iMazing vor dem Kauf ausprobieren wollt, gibt es bei den Entwicklern die Möglichkeit zum Download einer Testversion. iMazing ist in der aktuellen Version vollständig für iOS 15 optimiert. Die Sonderaktion auf Stacksocial ist allerdings zeitlich begrenzt, der 15-Prozent-Gutschein SAVE15NOV lässt sich darüber hinaus auch in Verbindung mit anderen Angeboten von Stacksocial einlösen.

Ihren Ursprung haben Werkzeuge wie iMazing darin, dass sie deutlich mehr Optionen bei der Verwaltung von Medieninhalten bieten, als von Apple gewünscht. So könnt ihr beispielsweise gezielt Musik, Klingeltöne, Fotos und Videos aufs iPhone übertragen und vor alle auch wieder in Gegenrichtung sichern, um diese beispielsweise auf ein Ersatzgerät oder ein anderes persönliches iOS-Gerät zu speichern.

Der aktuell in Version 2.14.5 erhältliche Gerätemanager iMazing ist vorübergehend mit deutlichem Preisnachlass zu haben. Bei Stacksocial wird die Standardlizenz für einen Rechner gerade für 15 Dollar angeboten, und mit dem Aktionscode SAVE15NOV gehen davon nochmal 15 Prozent ab, sodass der Endpreis 12,75 Dollar beträgt. Kauft man iMazing direkt bei den Entwicklern, so wird die Standardlizenz mit 30 Euro berechnet.

