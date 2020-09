iPadOS 14 steht zum Download bereit

Neben iOS 14 und watchOS 7 stellt Apple heute mit iPadOS 14 auch eine neue Version des iPad-Betriebssystem zum Download bereit. Das Update ist für das iPad Air 2 aus dem Jahr 2014 oder neuere iPad-Modelle verfügbar.

iPadOS 14 bringt insbesondere wesentliche Verbesserungen im Zusammenspiel mit dem Apple Pencil. Allerdings kommt die wohl interessanteste Neuerung „Kritzeln“ bis auf weiteres nicht mit vollständiger Unterstützung für die deutsche Sprache.

Die mit iOS 14 deutlicher flexibleren Widgets finden sich in eingeschränkter Form auch auf dem iPad wieder. Hier wird in einem separaten Bereich auf dem Home-Bildschirm die Anzeige in unterschiedlichen Größen unterstützt, nicht aber wie auf dem iPhone auch zwischen anderen Apps.

Apple hat das Seitenmenü in den hauseigenen Anwendungen für mehr Übersicht und bessere Bedienung ausgebaut. Auch die Darstellung der Suchfunktion und insbesondere von Siri wurde so optimiert, dass der Arbeitsfluss bei deren Verwendung weniger gestört wird. In der Nachrichten-App besteht jetzt wie auf dem iPhone die Möglichkeit, ausgewählte Konversationen mit großen Symbol über der Liste anzupinnen.

Ein größeres Update bringen iOS 14 und iPadOS 14 in Verbindung mit HomeKit und der Home-App. Apple will die Einrichtung neuer Geräte einfacher machen und schlägt jetzt direkt passende Automationen vor. Zudem wurde die Darstellung der einzelnen Bereiche der Home-App überarbeitet. Die Tätigkeit der Sensoren von Kameras können auf bestimmte Aktivitätszonen beschränkt werden und eine Funktion zur Gesichtserkennung gleicht gefilmte Personen mit den in der Fotos-App gespeicherten Namen ab. Eine Funktion namens „adaptives Licht“ kann automatisch die Farbtemperatur von unterstütztem Beleuchtungszubehör an den Tagesverlauf anpassen.

Apple hat die wesentlichen Neuerungen von iPadOS 14 hier zusammengefasst. Einen Zeitplan für die Freigabe der bislang hierzulande nicht unterstützten Funktionen, dazu zählt auch die Routenplanung für Fahrräder in der Karten-App, gibt es bislang noch nicht.