iPad-Videos: Sperrbildschirm-Widgets und iPad-Pro-Kreativität

Während der konfigurierbare Sperrbildschirm mit darauf verwendbaren Widgets für iPhone-Nutzer fast schon ein alter Hut sind, steht die Option auf dem iPad erst seit dem vergangenen Herbst und der Veröffentlichung von iPadOS 17 zur Verfügung. Somit ist es nicht ganz abwegig, wenn Apple an diese Funktion erinnert und die damit verbundenen Möglichkeiten etwas ausführlicher erklärt.

Das neu vom Apple Support veröffentlichte Video „How to add widgets to your iPad Lock Screen“ legt den Fokus auf die Verwendung von Widgets auf dem Sperrbildschirm von iPadOS 17.

Es ist bei weitem kein Hexenwerk, den Sperrbildschirm seines iPhone oder iPad an den eigenen Geschmack und die persönlichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten angepasst zu konfigurieren. Hierzu braucht es eigentlich nur den entschiedenen Anstoß, den das neueste Video des Apple Support vielleicht liefern kann.

Weiterführende und ins Detail gehende Informationen zu den Personalisierungsmöglichkeiten rund um den iPad-Sperrbildschirm findet ihr in dem von Apple veröffentlichten Online-Benutzerhandbuch fürs iPad.

Neuer Werbeclip für das iPad Pro

Die Schlagwörter „iPad“ und „Video“ nehmen wir dann auch gleich noch zum Anlass, zwei neue Werbevideos von Apple abzuhandeln. Mit der sowohl als klassisches Video als auch als „YouTube Short“ veröffentlichten Werbung „Worlds Made on iPad“ will Apple darauf hinweisen, wie gut sich das eben erst vorgestellte und mit Apples neustem M4-Prozessor ausgestattete iPad Pro in Verbindung mit dem Apple Pencil für die Verwendung im kreativen Bereich eignet.

Apple hat die amerikanische Schauspielerin Sofia Wylie für sein neues Werbevideo gebucht und drei Animationskünstler vor die Aufgabe gestellt, eine vorgegebene Szene nach ihren eigenen Vorstellungen zu interpretieren. Sofia Wylie agiert hierfür vor neutralem Hintergrund, der sich dann in drei gänzlich unterschiedliche Richtungen entwickelt.