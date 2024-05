EcoFlow-Batterieladegerät lädt Powerstations im Auto 8x schneller

Das EcoFlow Batterieladegerät fürs Auto lässt uns mit einem Verkaufspreis von 329 Euro erstmal zusammenzucken. Einen genaueren Blick ist das neue, an Besitzer einer Powerstation des Herstellers adressierte Zubehör aber definitiv wert. In erster Linie geht es darum, die Powerstations von EcoFlow während einer Autofahrt schneller aufzuladen, darüber hinaus kann man über diese Verbindung aber auch umgekehrt die Powerstation als Starthilfegeber und für die Pflege der Autobatterie verwenden.

Optisch lässt sich das Batterieladegerät von EcoFlow auf den ersten Blick kaum vom PowerStream-Wechselrichter des Herstellers unterscheiden. Die Technik ist in das gleiche solide Gehäuse verpackt, das dann auch angemessen im Fahrzeug untergebracht werden will. EcoFlow zeigt hier beispielhaft die Platzierung seitlich unter dem Tisch von Wohnmobilen oder hinter einem Pickup-Sitz an der Wand. Auch der Anschluss ist vergleichsweise aufwändig und man muss dabei ein mächtiges Kabel zwischen dem Ladegerät und der Batterie verlegen. Sind all diese Vorbereitungen abgeschlossen, kann das EcoFlow-Ladegerät ins App-System des Herstellers eingebunden und darüber dann auch konfiguriert und gesteuert werden.

Die Standard- und für die meisten EcoFlow-Kunden wohl attraktivste Funktion dürfte das schnelle Aufladen einer Powerstation im Auto sein. Das funktioniert allerdings nur während der Fahrt und wenn die Lichtmaschine läuft. EcoFlow verspricht hier eine Leistung von 800 Watt und damit die Möglichkeit, eine Powerstation acht mal schneller zu laden, als dies über eine herkömmliche KFZ-Steckdose möglich ist. Für eine Kilowattstunde benötigt man somit im besten Fall nur 1,3 Stunden.

Darüber hinaus lässt sich das Zubehör aber auch dazu verwenden, mithilfe der Powerstation eine leere Autobatterie zu laden oder als Batteriewächter dafür zu sorgen, dass die Autobatterie auch über einen längeren Zeitraum hinweg stets ausreichend geladen ist. Diese Optionen lassen sich ebenfalls über die EcoFlow-App konfigurieren beziehungsweise aktivieren.

Das Batterieladegerät von EcoFlow soll vom 11. Juni an erhältlich sein und kann jetzt bereits im Zusammenspiel mit verschiedenen Rabattaktionen vorbestellt werden. Schaut euch bei konkretem Interesse aber unbedingt die ausführlichen Infos auf der Webseite des Herstellers an, dort werden unter anderem auch die Voraussetzungen für den Anschluss und die Installation erläutert.

Als kompatible PowerStations nennt EcoFlow die Modelle Delta Pro, Delta 2, Delta 2 Max und Delta Max 2000.