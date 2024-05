Ubiquiti stellt drei neue UniFi-Hotspots für WiFi 7 vor

Ubiquiti hat sein UniFi-System und drei neue Hotspots mit Unterstützung für WiFi 7 erweitert. Besonders interessant ist aus unserer Sicht hier der U7 Pro Wall für die Wandmontage. Zudem wurden die Modelle U7 Pro Max und U7 Outdoor vorgestellt.

UniFi 7 Pro Wall

Der UniFi 7 Pro Wall dürfte all jene Kunden des Netzwerk-Spezialisten begeistern, die sich an der Optik und bevorzugten Platzierung der UFO-förmigen Decken-Hotspots aus dem UniFi-System stören. Das Gerät kann auf der Wand oder zumindest teilweise auch Unterputz montiert werden und Ubiquiti bietet sogar eine überstreichbare Abdeckung an. Als weitere Alternative ist ein Standfuß für die Platzierung auf einer Kommode oder dergleichen erhältlich.

Wie mittlerweile die meisten UniFi-Hotspots lässt sich der U7 Pro Wall über ein Ethernetkabel mit Strom versorgen. Das Gerät unterstützt eine kabelgebundene Anbindung mit bis zu 2,5 Gigabit und bis zu 300 verbundene Geräte. Der neue Hotspot ist bereits verfügbar, der Preis inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 218,96 Euro.

UniFi 7 Outdoor

Mit dem Modell UniFi 7 Outdoor hat Ubiquiti erstmals einen Outdoor-Hotspot mit Unterstützung für WiFi 7 im Programm. Das wasserfeste Gerät lässt sich ebenfalls über PoE+ mit Strom versorgen und ist für die Monate an einer Wand oder an einem Pfosten konzipiert. Der Verkaufspreis liegt hier ebenfalls bei 218,96 Euro, die Markteinführung ist für den 17. Juni geplant.

UniFi 7 Pro Max

Zu guter Letzt hat Ubiquiti mit dem UniFi 7 Pro Max noch ein neues Hochleistungsmodell im Programm, das für optimalen Durchsatz bis zu acht unabhängige Datenströme unterstützt und auch noch mit 500 verbundenen Client-Geräten klarkommen soll.

Mit seiner klassischen Form ist der U7 Pro Max für die Deckenmontage konzipiert und für den Einsatz in hoch frequentierten und großflächigen Umgebungen gedacht. Die maximale Flächenabdeckung wird vom Hersteller mit 160 Quadratmetern angegeben. Der U7 Pro Max setzt ebenfalls auf PoE+ und wird mit einem Endpreis von 307,02 Euro zum Kauf angeboten.