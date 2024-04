iPad Pro und Air Anfang Mai, neues iPad mini voraussichtlich Jahresende

Es gibt ein kleines Update bezüglich der in Kürze erwarteten neuen iPad-Modelle. Vier Wochen soll es noch dauern, der Bloomberg-Autor Mark Gurman lässt in seinem „Power on“-Newsletter verlauten, dass Apple seinen Quellen zufolge den Starttermin in der am 6. Mai beginnenden 19. Kalenderwoche plant.

Bereits in der vergangenen Wochen haben wir ja darüber berichtet, dass sich die neuen Modelle zum Teil schon in den Zulassungsdatenbanken der ersten Länder finden. Erwartet werden neue Modelle des iPad Air und des iPad Pro.

Die Markteinführung der neuen iPad-Modelle liege damit rund einen Monat hinter den ursprünglichen Plänen Apples. Der Grund hierfür hängt Gurman zufolge mit Verzögerungen bei der Produktion der neuen iPad-Bildschirme zusammen.

iPad mini soll später neu kommen

Und weil immer wieder gefragt wird: Das iPad mini ist Gurman zufolge keineswegs abgehakt, Interessenten müssen sich hier allerdings noch etwas länger gedulden. Neue Versionen des Standard-iPad und des iPad mini könne man nicht vor Jahresende erwarten. Zum einen arbeite Apple an einer abgespeckten und günstigeren Variante des 2022 vorgestellten iPad 10, beim iPad mini stehe derweil die Ausstattung mit einem neueren Prozessor im Fokus, der Rest soll weitgehend unverändert bleiben.

Die Chancen, dass Apple in diesem Jahr sein komplettes iPad-Lineup überarbeitet, stehen in jedem Fall gut. Mittlerweile ist es anderthalb Jahre her, seit wir im Oktober 2022 die letzten Neuvorstellungen in diesem Produktsegment gesehen haben. Das Jahr 2023 war zudem das erste Jahr seit der Vorstellung des ersten iPad im Jahr 2010, in dem Apple kein einziges neues iPad-Modell oder wenigstens eine kleine technische Überarbeitung aus dem Ärmel geschüttelt hat.

Apple hat aktuell vier unterschiedliche iPad-Produktlinien im Programm. Neben dem Standard-Modell gibt es noch das iPad mini, das iPad Air und das iPad Pro. Es ist zu erwarten, dass das derzeit aufgrund seines niedrigen Preises weiterhin von Apple angebotene iPad 9 aus dem Jahr 2021 von der oben angesprochenen günstigeren Variante des iPad 10 abgelöst wird.