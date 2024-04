Spotify vs. Apple: Weitere EU-Untersuchung gestartet

Apple und Spotify liegen ja inzwischen seit einigen Jahren dauerhaft im Clinch. Umgekehrt dürften sich beide Anbieter aber auch darüber im Klaren sein, dass sie voneinander profitieren. Spotify dürfte auch dann noch gutes Geld in Apples Kassen spülen, wenn ein wachsender Teil von deren Nutzerschaft seine Abos außerhalb des App Store bezahlt. Umgekehrt hängt für Spotify ein wesentlicher Teil des wirtschaftlichen Erfolgs davon ab, wie einfach sich die Anwendung auf dem iPhone finden und darauf installieren lässt.

Blickt man auf die permanenten rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen, so bekommt man von diesen Punkten allerdings nicht viel mit. Das Säbelrasseln der beiden wird aktuell von der Drohung begleitet, dass die Europäische Kommission seit dem Wochenende die Möglichkeit hat, auf Tagesbasis Zwangsgelder gegen Apple zu verhängen, sollten die im Gesetz über digitale Märkte formulierten Vorgaben nicht erfüllt werden.

Update: @EU_Commission says "We are currently assessing whether Apple has fully complied with the decision."

— Lewis Crofts (@lewis_crofts) April 7, 2024