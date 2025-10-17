Unterm Strich mehr Gewinn
MacBook Pro ohne Netzteil: Apple bereitet sich auf neue EU-Richtlinie vor
Im Anschluss an die Vorstellung des neuen MacBook Pro wird weltweit die Tatsache diskutiert, dass Apple beim Kauf des Notebooks innerhalb der EU und in Großbritannien kein Netzteil mehr beilegt. Teils ist in diesem Zusammenhang auch zu hören, dass die EU Apple diese Beigabe verboten hat.
Man könnte die EU-Regelung in diese Richtung auslegen, faktisch stimmt das allerdings definitiv nicht. Die im April auch für Notebooks in Kraft tretende Richtlinie schreibt lediglich vor, dass ein Anbieter, der Endnutzern die Möglichkeit gibt, ein solches Gerät zusammen mit einem Netzteil zu erwerben, stets auch die Möglichkeit bieten muss, das betreffende Gerät ohne Ladenetzteil zu erwerben. Hintergrund ist der Gedanke, dass man den Elektroschrott reduzieren und die Haushalte nicht mit Ladegeräten überfluten will.
Apple will sich aller Wahrscheinlichkeit nach den Aufwand sparen, die bestellten Geräte manuell zu konfigurieren oder gar zwei verschiedene Ausstattungsvarianten zu lagern, und hat das Netzteil deshalb aus dem Lieferumfang des neuen MacBook Air gestrichen. In Ländern wie den USA, in denen es keine entsprechenden Vorgaben gibt, liefert Apple weiterhin ein Netzteil mit seinen Notebooks aus.
Nach dem gleichen Prinzip wurden beim iPad und beim iPhone ja schon vor längerer Zeit die bei diesen Geräten früher hier enthaltenen Ladegeräte aus dem Lieferumfang entfernt.
Für Apple bleibt mehr übrig
Komplett falsch ist dagegen die Annahme, dass Apple den Preis für das MacBook Pro aufgrund der Tatsache reduziert hat, dass nun kein Ladegerät mehr mitgeliefert wird. Ganz im Gegenteil dürfte Apple seine Marge beim Verkauf der Geräte durch das weggelassene Netzteil spürbar erhöhen.
Das MacBook Pro M5 wird zwar um 100 Euro günstiger als das im vergangenen Jahr vorgestellte Vorgängermodell mit M4-Prozessor angeboten. Apple hat jedoch auch den Preis für das iPad Pro, bei dem schon im vergangenen Jahr kein Netzteil mehr enthalten war, im gleichen Verhältnis gesenkt. Ebenso ist der Preis für Apples Datenbrille Vision Pro mit der Vorstellung der zweiten Generation ein ganzes Stück gefallen. Diese Preissenkungen sind vermutlich dem Verhältnis von Dollar zu Euro geschuldet.
Apple-Netzteile im Einzelkauf zu teuer
Zumindest teilweise wird Apple infolge der Maßnahme doppelt verdienen und zusätzlich sein als Zubehör für das MacBook Pro empfohlenes 96-Watt-USB-C-Netzteil für 85 Euro verkaufen.
Wir würden stattdessen allerdings zu den inzwischen zahlreichen auch von namhaften Zubehörfabrikanten angebotenen günstigeren Alternativen mit gleicher oder höherer Leistung greifen, die zumeist zudem deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten bieten. Anker bietet beispielsweise 100 Watt mit drei Anschlüssen für 44,99 Euro oder 140 Watt mit vier Anschlüssen und Display für 69,99 Euro an.
Passt, find ich gut. Bei der Masse an Ladegeräten müssen nicht noch mehr hinzukommen.
Wo kommen ständig Ladegeräte dazu? Ist doch nirgends mehr eines dabei.
Ich besitze wesentlich mehr Netzteile als Geräte. Ist auch logisch bei entsprechenden Angeboten gibt es Ladegeräte für ein paar Euro. Geräte sind in der Regel teuer.
Das ist einfach unverschämt…
Und warum? Wenn du ein Ladegerät zuhause hast, sparst du 100€ zum alten Model und wenn du eins von Apple dazu kaufst sparst du 35€, verstehe also das Problem nicht.
Meines Wissens nach, hat die 100€ Reduzierung des Preises nichts mit dem Weglassen des Netzteils zu tun, sondern mit dem Umrechnungskurs €/$.
Steht ja auch im Artikel.
Also ich weiß ja nicht, wie viele Laptopnetzteile du zuhause rumliegen hast, aber ich habe nur 1, da ich nur ein Laptop habe. Sollte ich mein MacBook verkaufen, dann sinds genau 0.
…dann kaufe dir eines dazu! Sorry das ist mehr als kleinkariert.
Schön für Apple weniger Kosten und am Ende gleicher Preis für das Endgerät.
Und am Ende heißt es noch bei defekten während der Garantiezeit falsches Ladegerät benutzt selbstverschuldet.
Und ob ich das Netzteil mitgeliefert bekomme oder mir bei Amazon eins bestelle das ist doch das gleiche.
Außerdem wie schaut es denn mit der Entsorgung von den Elektroautos aus die keine 15-20 Jahre halten wie früher herkömmliche Autos. Darüber redet keine EU Kommission aber spielen sich die letzten Jahre mit Richtlinien und Verboten wie der Platzhirsch auf der Welt auf.
Bei USB C-Geräten falsches Ladegerät genutzt? DEN Fall werden sie sehr schnell verlieren.
Wie kommst du darauf, dass Elektroautos keine 15-20 Jahre halten.
Ich meinte natürlich „Brikett“ und nicht „brisket“
Das MacBook Pro 14″ ist auch rund 100€ günstiger als das vorjahresmodell…verstehe daher die Aufregung nicht. Wer will kann ja ein Netzteil kaufen und ist dann beim ursprünglichen Preis. Die meisten werden jedoch noch eines haben und freuen sich
Also Sinn macht das. Sorry 2 verschiedene Varianten zu führen, weil man auch ohne anbieten muss ist unnötig aufwendig. Dann lieber gleich keins und auf Wunsch extra bestellen
Seit Jahren liegt Netzteil und Kabel unbenutzt in der OVP, der zweite Besitzer freut sich. ;)
Interessant, das mit dem Wechselkurs.
Sind die dünneren Kartons nicht ebenso eine Ersparnis für Apple?
Ich hab mir schon vor Jahren ein entsprechendes Netzteil geholt, womit ich auch mein MacBook laden kann. Ich für mich gesehen brauche nicht bei jedem neuen Gerät ein Netzteil.
Einfach nur freche Abzocke. Wenn ich mir zum ersten Mal ein MacBook kaufen würde, erwarte ich auch, dass ich es bei einem derart hohen Preis auch aufladen kann mit einem beiliegenden Netzteil!
Na dann führe doch einfach den Bestellvorgang bei Apple durch und siehe da, es gibt eine extra Frage, ob du Netzteil benötigst und wenn ja, ob du ein 70W oder 96W Netzteil möchtest. Dass du im Anschluss ohne Netzteil dastehst und das Gerät nicht laden kannst, ist höchstens durch Ignoranz möglich.
Was hat das mit frech oder Abzocke zu tun, wenn das Produkt billiger wird und du dir nun beim Kaufvorgang jedes x beliebiges Ladegerät aussuchen kannst?
Im Apple Store nimmst du dir eins aus dem Regal, im Online Shop packst du eins in den Warenkorb dazu, ist das hardcore oder was? Man man man, sehr traurig, dass manche Menschen mit sowas schon völlig überfordert sind.