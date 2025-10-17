MacBook Pro ohne Netzteil: Apple bereitet sich auf neue EU-Richtlinie vor

Im Anschluss an die Vorstellung des neuen MacBook Pro wird weltweit die Tatsache diskutiert, dass Apple beim Kauf des Notebooks innerhalb der EU und in Großbritannien kein Netzteil mehr beilegt. Teils ist in diesem Zusammenhang auch zu hören, dass die EU Apple diese Beigabe verboten hat.

Man könnte die EU-Regelung in diese Richtung auslegen, faktisch stimmt das allerdings definitiv nicht. Die im April auch für Notebooks in Kraft tretende Richtlinie schreibt lediglich vor, dass ein Anbieter, der Endnutzern die Möglichkeit gibt, ein solches Gerät zusammen mit einem Netzteil zu erwerben, stets auch die Möglichkeit bieten muss, das betreffende Gerät ohne Ladenetzteil zu erwerben. Hintergrund ist der Gedanke, dass man den Elektroschrott reduzieren und die Haushalte nicht mit Ladegeräten überfluten will.

Apple will sich aller Wahrscheinlichkeit nach den Aufwand sparen, die bestellten Geräte manuell zu konfigurieren oder gar zwei verschiedene Ausstattungsvarianten zu lagern, und hat das Netzteil deshalb aus dem Lieferumfang des neuen MacBook Air gestrichen. In Ländern wie den USA, in denen es keine entsprechenden Vorgaben gibt, liefert Apple weiterhin ein Netzteil mit seinen Notebooks aus.

Nach dem gleichen Prinzip wurden beim iPad und beim iPhone ja schon vor längerer Zeit die bei diesen Geräten früher hier enthaltenen Ladegeräte aus dem Lieferumfang entfernt.

Für Apple bleibt mehr übrig

Komplett falsch ist dagegen die Annahme, dass Apple den Preis für das MacBook Pro aufgrund der Tatsache reduziert hat, dass nun kein Ladegerät mehr mitgeliefert wird. Ganz im Gegenteil dürfte Apple seine Marge beim Verkauf der Geräte durch das weggelassene Netzteil spürbar erhöhen.

Das MacBook Pro M5 wird zwar um 100 Euro günstiger als das im vergangenen Jahr vorgestellte Vorgängermodell mit M4-Prozessor angeboten. Apple hat jedoch auch den Preis für das iPad Pro, bei dem schon im vergangenen Jahr kein Netzteil mehr enthalten war, im gleichen Verhältnis gesenkt. Ebenso ist der Preis für Apples Datenbrille Vision Pro mit der Vorstellung der zweiten Generation ein ganzes Stück gefallen. Diese Preissenkungen sind vermutlich dem Verhältnis von Dollar zu Euro geschuldet.

Apple-Netzteile im Einzelkauf zu teuer

Zumindest teilweise wird Apple infolge der Maßnahme doppelt verdienen und zusätzlich sein als Zubehör für das MacBook Pro empfohlenes 96-Watt-USB-C-Netzteil für 85 Euro verkaufen.

Wir würden stattdessen allerdings zu den inzwischen zahlreichen auch von namhaften Zubehörfabrikanten angebotenen günstigeren Alternativen mit gleicher oder höherer Leistung greifen, die zumeist zudem deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten bieten. Anker bietet beispielsweise 100 Watt mit drei Anschlüssen für 44,99 Euro oder 140 Watt mit vier Anschlüssen und Display für 69,99 Euro an.