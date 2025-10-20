Anker bringt 300-Watt-Powerbank mit Display und App-Steuerung

Parallel zum neuen Prime-Netzteil startet Anker heute auch eine mobile Lösung für hohe Ladeanforderungen. Die neue Anker Prime Powerbank mit 26.250 mAh Kapazität und bis zu 300 Watt Ausgangsleistung richtet sich an Nutzer, die unterwegs mehrere Geräte gleichzeitig mit voller Leistung versorgen möchten.

Das Modell bietet zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils bis zu 140 Watt sowie einen zusätzlichen USB-A-Port. Damit lassen sich etwa zwei Notebooks gleichzeitig betreiben oder ein MacBook Pro und ein iPhone parallel schnellladen.

Im Zusammenspiel mit einem geeigneten USB-C-Kabel lassen sich Notebooks mit hoher Eingangsleistung laut Hersteller in unter 30 Minuten auf 50 Prozent laden. Die Powerbank selbst kann über beide USB-C-Eingänge gleichzeitig mit bis zu 250 Watt geladen werden. So lässt sich die integrierte Batterie in nur 15 Minuten auf etwa die Hälfte ihrer Kapazität aufladen.

Optionale Dockingstation angekündigt

Die Kapazität von 26.250 mAh entspricht 99,75 Wattstunden und liegt damit knapp unter der Grenze, die für den Transport im Flugzeug eingehalten werden muss. Die Powerbank ist damit ausdrücklich als „TSA-konform“ gekennzeichnet. Ein kleines Farbdisplay an der Vorderseite zeigt Ladeleistung, Temperatur und Restkapazität in Echtzeit an.

Zusätzlich bietet die Powerbank eine App-Anbindung per Bluetooth. Darüber lassen sich Lademodi anpassen, Firmware-Updates einspielen und Statusdaten überwachen.

Die Prime Powerbank misst 156 × 54 × 48 Millimeter, wiegt rund 730 Gramm und wird für 199,99 Euro angeboten. Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-C-Kabel sowie eine Reisetasche.

Die Ladedock-Basis, die bei Anker optional erhältlich ist, gehört nicht zum Lieferumfang. Die Dockingstation soll später im Jahr mit drei zusätzlichen USB-Anschlüssen für 99,99 Euro angeboten werden.