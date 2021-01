iPad Pro 2021: CAD-Zeichnungen prognostizieren wenig Änderungen

Voraussichtlich im März wird Apple ein neues iPad Pro vorstellen. Erwartet werden wieder zwei Varianten mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmgröße. Von dem Vergleichsportal MySmartPrice veröffentlichte CAD-Zeichnungen legen nahe, dass sich das Äußere der Geräte im Vergleich zu den Vorgängern nicht wesentlich verändert.

Die Herkunft der Zeichnungen lässt MySmartPrice offen, spricht allerdings von einer verlässlichen Quelle und die Vergangenheit hat gezeigt, dass derartige Veröffentlichungen der Webseite durchaus Substanz haben können.

Apple behält dem zufolge nicht nur die beiden Bildschirmgrößen 11 Zoll und 12,9 Zoll für das iPad Pro bei, sondern bleibt auch bei der kantigen Gehäuseform mit quadratischem Kamerablock. Was uns irritiert ist die Angabe, dass sich die Abmessungen der Geräte minimal verringern. Demnach spare Apple beim iPad Pro 11“ in der Breite und Länge jeweils etwa zwei Millimeter ein – statt bisher 178,5 x 247,6 Millimeter soll das neue Gerät nur noch 176,6 x 245,7 Millimeter messen, bei gleicher Dicke von 5,9 Millimetern. Sollte dies tatsächlich so kommen, so dürften Passproblemen bei Hüllen und den teils sehr teuer als Zubehör angebotenen Tastatur-Cases die Folge sein. Eine Entscheidung, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar wäre.

Den Zeichnungen lässt sich weiter entnehmen, dass Apple die Tasten für Lautstärke und Standby weiterhin wie bisher platziert. Auch die Tatsache, dass sich das iPad Pro 2021 wie sein Vorgänger über USB-C laden lässt, wird niemand überraschen. Interessanter wäre da schon, ob und wenn ja welches Netzteil wir in der nächsten iPad-Packung finden.

Im vergangenen Jahr hat Apple das iPad Pro mit seinen beiden Bildschirmgrößen im März vorgestellt. So wird es wohl auch in diesem Jahr wieder kommen. Wir dürfen dabei neben dem günstigeren, ausschließlich mit WLAN ausgestatteten Modell auch eine Version mit WLAN und Mobilfunk erwarten. Die wesentlichen Neuerungen dürften sich beim iPad Pro in diesem Jahr unter der Haube finden, so bleibt neben der Prozessorausstattung auch spannend, ob Apple die Geräte weiterhin in vier Speichervarianten anbietet oder die kleine Version mit 128 GB streicht, und künftig nur noch die Konfigurationen 256 GB, 512 GB und 1 TB im Programm hat.