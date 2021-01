MBUX Hyperscreen: Mercedes-Benz zeigt seine Zukunft der Fahrzeugintegration

Der gestrigen Ankündigung des „MBUX Hyperscreen“ wollen wir ein paar Zeilen widmen. Mit der aus drei Displays bestehenden Bildschirmeinheit zeigt der Stuttgarter Hersteller Mercedes-Benz, wo seiner Meinung nach die Zukunft digitaler Fahrzeugkomponenten hinführt. Mercedes-Benz setzt auf dynamische und massiv durch künstliche Intelligenz unterstützte Bildschirminhalte.

MBUX steht für „Mercedes-Benz User Experience“, ein Kommunikations- und Navigationssystem, das der Hersteller 2018 eingeführt hat. Die aktuelle Neuvorstellung soll künftig die Möglichkeit bieten, die MBUX-Inhalte auf einer 141 Zentimeter breiten Fronteinheit darzustellen, aufgeteilt auf drei nebeneinander liegende Bildschirmelemente.

Der Fahrer sieht hinter dem Lenkrad ausschließlich die für die Fahrzeugführung relevanten Informationen, ein großer Bildschirm in der Mitte zeigt ergänzende und allgemeine Infos wie beispielsweise Navigationselemente an, und für den Beifahrer steht ein eigener Bildschirm zur Verfügung, mit dem er den Fahrer bei Navigation oder der Bedienung von Funktionen wie Heizung, Musik oder dergleichen unterstützen, alternativ aber auch Videos ansehen kann. Letzteres ist allerdings nur mit verbundenen Ohrhörern möglich, zudem soll das Fahrzeug durch Kameraüberwachung sicherstellen, dass der Fahrer die Augen auf der Straße anstatt auf dem Beifahrer-Display lässt.

Mercedes ist besonders Stolz auf die Einbindung der drei Bildschirme in eine einzelne Fläche aus gebogenen Glas. In die drei Touchscreen-Flächen finden sich zudem zwölf sogenannte „Aktuatoren“ eingebettet. Diese können dem Nutzer beim Berühren der an dieser Stelle angezeigten Bedienelemente ein haptisches Feedback vermitteln.

In den Werbetexten von Mercedes-Benz spielt im Zusammenhang mit dem MBUX-Hyperdisplay der Begriff „Zero Layer“ eine große Rolle. Anstatt in Untermenüs versteckt, sollen relevante Informationen und Bedienelemente stets direkt zugänglich sein. Die Anzeige wird dem Hersteller zufolge durch künstliche Intelligenz unterstützt, das System lerne den Fahrer im Laufe der Zeit besser kennen und könne die Anzeige darauf basierend weiter optimieren. Für unterschiedliche Fahrzeugnutzer werden dabei jeweils eigene Profile mit jeweils personalisierten Oberflächen vorgehalten.

Auf Basis der von Mercedes-Benz angesprochene künstlichen Intelligenz kann der MBUX Hyperscreen beispielsweise auch bei der Optimierung von Elektrofahrstrecken inklusive der Auswahl der Ladepunkte unterstützen, ebenso soll das System in entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen mit Komfortfunktionen wie der Aktivierung von Massagefunktionen der Fahrzeugsitze bei Langstreckenfahrten dienen.

Der neue MBUX Hyperscreen soll noch in diesem Jahr im kommenden Topmodell der Mercedes-Benz-Elektrolinie Premiere feiern.