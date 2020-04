iPad Pro 2020: Zwei Hüllen für das 11-Zoll-Modell

Wo wir gerade von Magnet-Hüllen und dem neuen iPad Pro gesprochen haben: Der Zubehör-Anbieter EasyAcc hat zwei neue Modelle im Programm, die für die Nutzung mit dem 11-Zoll iPad Pro 2020 ausgelegt sind.

Das „Hülle mit Stiftablage“ ist uns etwas zu klobig, das „Ultra Dünn Case“ kostet zur Markteinführung jedoch nur 10 Euro und soll an dieser Stelle erwähnt werden, da wir das baugleiche Modell für die Vorgänger-Generation des iPad Pro im November 2018 an unserem Geräte angebracht und seitdem so gut wie nicht mehr abgenommen haben.

Die Hülle schaltet das Gerät an und aus, bietet dem Apple Pencil genug Platz zum Laden, steht und liegt mit gefaltetem Display-Schutz ganz brauchbar und hat eigentlich nur einen Haken: Frisch ausgepackt stinkt das Kunstleder-Case eine Woche nach Chemie und Klebstoff. Wir hatten unser Modell im Vorgegangenen Jahr zwei Tage zum Auslüften auf der Terrasse.

Davon abgesehen sind die EasyAcc-Hüllen jedoch eine gute Low-Budget-Variante die eingesetzt werden darf, bis Apples 400 Euro teure Zusatz-Tastatur verfügbar ist und neue Begehrlichkeiten weckt.

Der Preis der EasyAcc-Hülle dürfte demnächst auf knapp 16 Euro angehoben werden.

Produkthinweis EasyAcc Hülle für iPad Pro 11 2020, (Unterstützt Kabelloses Laden für Apple Pencil 2) Ultra Dünn Case mit... 9,99 EUR