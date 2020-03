iPad Pro 2020 bei Amazon auf Lager – MacTrade erhöht Bildungsrabatt

Wer das vergangene Woche vorgestellte neue iPad Pro direkt von Apple geliefert haben will, muss sich zwei bis drei Wochen gedulden. Im Apple Store wird für die meisten Variante derzeit frühestens der 15. April als Liefertermin angegeben. Bei Amazon ist das iPad Pro 2020 dagegen momentan in verschiedenen Ausführungen ab Lager lieferbar.

Amazon hat den aktuellen Informationen sowohl das iPad Pro 11 Zoll der zweiten Generation als auch das iPad Pro 12,9 Zoll der vierten Generation, also beide neu vorgestellten Modelle auf Lager. Preisvorteile dürft ihr euch allerdings keine erhoffen, dafür sind die Geräte noch zu jung und die Lagerbestände zu knapp.

Danke Marc

MacTrade bietet bis zu 8% EDU-Rabatt

Insbesondere Schüler und Studenten sollten sofern sie auf den Preis achten auch einen Blick in den Onlineshop von MacTrade werfen. Dort gibt es jetzt erhöhte Rabatte für Bildungskunden. Der Händler bietet das iPad Pro für Schüler, Studenten und Lehrkräfte mit 5 Prozent Preisnachlass an, auf Macs gibt es derzeit sogar 8 Prozent Rabatt. Berechtigt sind Schüler, Studenten, Lehrer, Dozenten über 18 Jahre sowie im Bildungsbereich tätige Personen. Allerdings ist der Kauf bei MacTrade in der Regel mit längeren Lieferzeiten verbunden, wer sein neues iPad Pro schnell in Händen halten will, fährt momentan wohl bei Amazon zwar teurer aber besser.