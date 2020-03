Apple stellt neues iPad Pro mit Magic Trackpad vor

Apple hat heute sein neues iPad Pro angekündigt. Dieses setzt auf den neuen A12Z Bionic-Chip und ist laut Apple jetzt schneller und leistungsfähiger als die meisten Windows-PC-Laptops. Preislich startet das 11″ iPad Pro bei 879 Euro für das Wi-Fi-Modell und 1.049 Euro für das LTE-Modell. Das günstigste 12,9″-Modell kostet 1.099 Euro.

Das neue iPad Pro verfügt über eine Ultra-Wide-Kamera, Mikrofone in Studioqualität und einen LiDAR-Scanner, der modernste Tiefenerfassungsfunktionen bieten soll.

Das neue iPad Pro kann ab heute auf apple.com bestellt werden.

Dein nächster Computer ist kein Computer. – Er ist eine magische Fläche aus Glas. Er ist so schnell, dass die meisten PC Laptops nicht mitkommen. Er hat Pro Kameras, die deine Realität verändern können. Und du kannst ihn mit einer Berührung, dem Apple Pencil, einem Keyboard und jetzt mit dem Trackpad nutzen. Dein nächster Computer ist das neue iPad Pro.

Neues Magic Keyboard mit Trackpad

Zeitgleich mit dem iPad Pro hat Apple heute auch das neue Magic Keyboard für das iPad Pro vorgestellt. Mit einem schwebenden Design mit stufenloser Winkelverstellung, einer hintergrundbeleuchteten Tastatur und einem Trackpad bietet das Magic Keyboard laut Apple das beste Tipperlebnis, das es je auf dem iPad gab. Das Magic Keyboard wird im Mai zum Kauf erhältlich sein.

iPadOS 13.4 bringt erstmals Trackpad-Unterstützung für das iPad und bietet ein natürlicheres Tipperlebnis und zusätzliche Präzision für Aufgaben wie das Schreiben und Auswählen von Text, die Arbeit mit Tabellenkalkulationen und professionellen Workflows.

Der Cursor wurde speziell für die Touch-First Umgebung des iPad entwickelt und erscheint als Kreis, der Apps auf dem Startbildschirm und im Dock, Elemente der Benutzeroberfläche, Textfelder hervorhebt und so einen klaren Hinweis darauf gibt, worauf der Anwender klicken kann. Flüssige Gesten auf dem Trackpad erleichtern den Wechsel zwischen den Apps, den Zugriff auf den App-Switcher und die Aktivierung von Dock, Kontrollzentrum und Apps in Slide Over.

Die Trackpad-Unterstützung in iPadOS ist so konzipiert, dass sie mit den Apps, die Anwender täglich nutzen, hervorragend funktioniert. Vom geschmeidigen Scrollen durch Webseiten in Safari und Fotomediatheken in Fotos über die präzise Bearbeitung von Text in Notizen bis hin zur schnellen Anzeige und Organisation seiner E-Mails in Mail – es ist eine Freude, ein Trackpad mit dem iPad zu verwenden. Die meisten Apps von Drittanbietern funktionieren ohne jegliche Änderung, und Entwickler können dank neuer APIs, die ihnen einzigartige Erlebnisse in ihren Apps ermöglichen, noch weiter gehen.

Updates der iWork-Suite der Produktivitätsapps — Keynote, Pages und Numbers — werden die Vorteile des Trackpads voll ausnutzen. Das Schreiben und Bearbeiten von Text in Pages ist ein Kinderspiel, die Arbeit mit mehreren Objekten in Keynote ist einfacher als je zuvor, und die zusätzliche Präzision lässt die Arbeit selbst mit den größten Tabellenkalkulationen einfach von der Hand gehen.

Magic Keyboard mit USB-C-Buchse

Das Magic Keyboard verfügt über USB-C Pass-Through Charging, wodurch der USB-C-Anschluss des iPad Pro für Zubehör wie externe Laufwerke und Displays frei bleibt. Das Click-Anywhere Trackpad auf dem Magic Keyboard ergänzt das Touch-First Design des iPad für ein einfaches Navigieren und präzise Einstellungen und macht das iPad Pro noch vielseitiger für ein Höchstmaß an Produktivität.

Preise und Verfügbarkeit