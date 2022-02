7 neue Trailer: Vikings, Queer Eye Germany, Shining Girls

Die großen Video-Streaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+ haben neue Trailer für anstehende Video-Highlights veröffentlich, die wir euch im Anschluss eingebettet haben – man ist ja irgendwie doch gerne auf halbwegs aktuellem Stand, selbst wenn viele Produktionen ungesehen an einem vorbei rauschen.

Marvelous Mrs. Maisel ab 18. Februar

Amazon Prime Video tischt die vierte Staffel der Erfolgsserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ auf, die ab dem 18. Februar verfügbar sein wird. Allerdings wird Amazon nicht alle Folgen auf einmal bereitstellen, sondern immer nur Freitags zwei neue Episoden zur Verfügung stellen – und dies vier Wochen am Stück.

Vikings: Valhalla und Queer Eye Germany

Netflix bewirbt die baldige Verfügbarkeit von „Vikings: Valhalla“ und „Queer Eye Germany“. Bei Queer Eye Germany handelt es sich um eine deutsche Neuauflage der erfolgreichen Reality-TV-Serie Queer Eye, die 2018 auf Netflix angelaufen ist und bereits damals das Remake einer identischen Show von 2003 war.

Fünf queere Experten beraten in den einzelnen Folgen der Show je eine Person in Sachen Lifestyle, Mode, Beruf und Styling. Eine netten Unterhaltungsshow, in der niemand bloßgestellt wird, sondern nette Beratungen auf Augenhöhe erfolgen. Deutschland-Start ist am 9. März.

Vikings: Valhalla spielt im frühen 11. Jahrhundert, begleitet drei Wikinger auf einer abenteuerlichen Reise und wird sich ab dem 25. Februar auf Netflix konsumieren lassen.

Apple TV mit vier neuen Trailern

Bereits am Wochenende hat Apple auf dem hauseigenen YouTube-Kanal drei neue Trailer und einen Teaser ausgegeben, die auf bald verfügbare Inhalte aufmerksam machen. „Lincoln’s Dilemma“ startet am 18. Februar, „The Last Days of Ptolemy Grey“ am 11. März, „Shining Girls“ debütiert am 29. April, die zweite Staffel von „Dear…“ mit insgesamt 9 Episoden am 4. März.