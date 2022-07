Starlink Maritim startet: Internet mit 350 Mbit/s auf See

Starlink Maritim will Hochgeschwindigkeits-Internet mit niedrigen Latenzen auf die See bringen und verspricht dabei Download-Geschwindigkeiten von bis zu 350 Mbit/s. Die Abdeckung beschränkt sich momentan jedoch auf das Mittelmeer, die Nordsee und die Küstenbereiche von Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Zudem sind Teile der Küsten von Brasilien und Chile erfasst. Der großflächige Ausbau soll ab dem ersten Quartal 2023 starten und dann auch den Nord- und den Südatlantik erfassen.

