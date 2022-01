iPad, iPad Air und neue Macs: Prognosen für das Apple-Jahr 2022

Auch um ein neues iPad Air 2022 ranken sich bereits diverse Spekulationen. Das japanische Blog MacOtakara sieht hier eine neue Version mit schnellerem A15-Prozessor, 5G-Unterstützung und einer 12-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkel und „Center Stage“ kommen. Apple hat die in Deutschland „ Folgemodus “ genannte Funktion bereits bei den neuen Modellen von iPad Pro, iPad mini und sogar dem Standard-iPad integriert, somit muss man zumindest für diese Voraussage keine Glaskugel in die Hand nehmen.

Die aktuell interessanteste (und zugleich am ehesten realistische) Spekulation kommt vom „Apple-Leaker“ @dylandkt und besagt, dass Apple in diesem Jahr nochmal am bestehenden Formfaktor mit 10,2 Zoll Bildschirmgröße und Home-Taste festhält und lediglich für interne technische Verbesserungen sorgt. Erst im kommenden Jahr sollen wir dann ein auch äußerlich überarbeitetes Modell des Geräts sehen.

Starten wir mit dem iPad. In diesem Herbst wird Apple das gewöhnliche und vor allem günstige iPad in seiner zehnten Generation veröffentlichen. Auch wenn sich das Gerätekonzept bislang hervorragend bewährt und nicht zuletzt auch die damit verbundenen günstigen Verkaufspreise ermöglicht hat, früher oder später wird Apple auch das Standard-iPad einer nennenswerten Überarbeitung unterziehen.

