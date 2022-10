iPad: Apple hat wohl über ein günstiges Modell für Schüler nachgedacht

Einen interessanten Punkt spricht hier der im Apple-Umfeld bekanntlich gut vernetzte Bloomberg-Autor Mark Gurman an. Gurman zufolge hat sich der Hersteller mit der Überlegung getragen, auch weiterhin eine günstige Version des iPad anzubieten, bei dem man am Material gespart hätte. Die Rede ist von einem iPad mit einer Rückseite aus Kunststoff, dem eine günstige Kunststoff-Tastatur beiliegt. Apple habe dergleichen quasi als Pendant zu Googles Chromebooks speziell für den Einsatz im Bildungsbereich im Auge gehabt und für das Set einen Preis unterhalb von 500 Dollar angepeilt.

Insert

You are going to send email to