iPad Air 12,9 Zoll: Noch nicht vorgestellt, aber erste Hüllen erhältlich

Das in wenigen Wochen erwartete iPad Air 2024 wirft seine Schatten voraus. Auf Amazon lassen sich bereits die ersten Hüllen für das Gerät bestellen. Der Anbieter ESR hat dort bereits eine für die künftig voraussichtlich verfügbare größere Variante des Apple-Tablets passende Tastaturhülle im Angebot. Die ESR iPad Air 13 Hülle mit Tastatur lässt sich zum Preis von 149,99 Euro vorbestellen.

Zwei Eckpunkte fallen uns hier besonders auf. Zunächst einmal legt sich ESR auch gleich auf einen konkreten Termin für den Verkaufsstart fest und impliziert damit, dass Apple die neuen iPad-Modelle am 7. Mai ankündigt.

Dieser Termin liegt durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen, bereits im Vorfeld war die Rede davon, dass Apple die ursprünglich wohl bereits für März geplante Produktvorstellung nun für die 19. Kalenderwoche plant. Der 7. Mai ist der Dienstag in dieser Woche und damit auch vom Wochentag her besonders für eine Apple-Ankündigung prädestiniert.

13 oder 12,9 Zoll?

Aufmerken lässt zudem die Bezeichnung „iPad Air 13“, wobei wir hier weniger davon ausgehen, dass ESR eine neue offizielle Apple-Produktbezeichnung vorweg nimmt, sondern lediglich kurz und prägnant auf die Modellvariante hinweisen will. Es gibt eigentlich keine Zweifel mehr daran, dass Apple die bislang 10,9 Zoll große Standardausführung des iPad Air in diesem Jahr um ein zusätzliches Modell mit einem größeren, 12,9 Zoll großen Bildschirm erweitert. Dabei dürfte es sich um die von ESR als „iPad Air 13“ bezeichnete Variante des Tablets handeln.

Wenn Apple beim iPad Air von den Bildschirmgrößen mit dem iPad Pro gleichzieht, müsste eher der Bildschirm der kleineren Variante einen Tick größer werden. Das iPad Pro ist ja schon seit einiger Zeit in Varianten mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmgröße erhältlich. Für Apple-Kunden wäre es sicher von Vorteil, wenn die Formate einigermaßen einheitlich bleiben und die Unterscheidung vor allem in den Modellvarianten, also der Ausstattung und Leistung liegt.