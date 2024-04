iPad Air 2024: Zumindest 12,9-Zoll-Modell soll auf miniLED setzen

Das für Anfang Mai erwartete neue iPad Air mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße wird mit ziemlicher Sicherheit auf MiniLED setzen. Die Info stammt von dem auf den Display-Bereich spezialisierten Marktforscher Ross Young, der über zuverlässige Branchenquellen verfügt und die Qualität seiner Voraussagen schon in der Vergangenheit unter Beweis stellen konnte.

Young zufolge wird dabei auch die Überproduktion von eigentlich für das iPad Pro mit 12,9 Zoll Größe gedachten Panels verwertet. Dies kann man natürlich zusätzlich als Beleg dafür ansehen, dass Apple beim iPad Pro künftig auf OLED-Bildschirmtechnik setzt.

Die beiden Bildschirmgrößen des iPad Pro – Vorlage für das iPad Air?

Ob Apple beim wohl auch in Zukunft mit 10,9 Zoll Bildschirmgröße angebotenen Basismodell des iPad Air künftig auch auf MiniLED setzt, bleibt abzuwarten. Eine nachvollziehbare und klar strukturierte Produktlinie würde davon jedenfalls profitieren. Bislang sind beim iPad Air gewöhnliche LED-Displays verbaut und der Wechsel zu MiniLED wäre ein wünschenswerter Qualitätssprung.

MiniLED arbeitet wie der Name erahnen lässt mit kleineren Leuchtdioden und ermöglicht eine hellere Ausleuchtung sowie bessere Kontraste. Die bessere Leuchtkraft führt indirekt auch zu einem geringeren Stromverbrauch und damit zu einer verbesserten Akku-Laufzeit. Als nächste Qualitätsstufe gilt dann der für dieses Jahr bei den iPad-Pro-Modellen prophezeite Sprung auf OLED.

Im Mai soll es soweit sein

Dem Vernehmen nach war die Vorstellung der neuen iPad-Modelle ursprünglich bereits für den Monat März geplant, musste aber aufgrund von Problemen bei der Bildschirmproduktion zurückgestellt werden und steht jetzt für Mai im Kalender.

Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, wird es auch höchste Zeit für neue iPads. 2023 war das erste Jahr seit der Vorstellung des ersten iPad 2010, in dem wir kein einziges neues iPad-Modell von Apple gesehen haben. Die Wetten laufen derzeit auf eine Präsentation der neuen Modelle in der am 6. Mai beginnenden 19. Kalenderwoche.