BOOX bringt den Palma 2 Pro: Farbiger E-Reader mit 5G und Stylus

Mit dem Palma 2 Pro bringt BOOX eine überarbeitete Version seines E-Readers im Smartphone-Format auf den Markt. Das Gerät kombiniert ein farbiges E-Ink-Display mit 5G-Mobilfunk, Android 15, Stylus-Unterstützung und typischen Smartphone-Funktionen wie Fingerabdrucksensor, GPS und Displayrotation.

Der Bildschirm misst 6,13 Zoll und basiert auf der Kaleido-3-Technologie, die natürliche Farbdarstellung bei gleichzeitig hoher Lesbarkeit auch im Sonnenlicht ermöglichen soll. Eine integrierte zweifarbige Frontbeleuchtung mit vier Lichtmodi passt sich automatisch der Umgebung an.

Trotz seiner umfangreichen Ausstattung wiegt das Gerät nur 175 Gramm. Die Rückseite ist wasserabweisend beschichtet und sorgt für einen sicheren Halt. Neben dem Einsatz als klassischer E-Reader eignet sich das Modell auch für produktive Aufgaben, etwa zum Mitschreiben oder Kommentieren von Texten.

Stiftbedienung und App-Kompatibilität

Erstmals ist ein Gerät der Palma-Serie mit einem Stylus nutzbar. Der InkSense-Stift erlaubt handschriftliche Notizen und Markierungen direkt auf dem Display. Die Bedienung erfolgt über Android 15, das in Verbindung mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Nutzung sorgen soll. Der Zugriff auf den Google Play Store ermöglicht die Installation zusätzlicher Apps. Anwendungen wie Notizprogramme, Streamingdienste oder Kalender-Apps lassen sich so direkt auf dem Gerät verwenden.

Eine Besonderheit stellt der hybride SIM-Slot dar, der nicht nur Mobilfunkkarten entgegen nimmt, sondern auch den Einsatz einer microSD-Karte mit bis zu 2 Terabyte erlaubt. So können auch umfangreiche Bibliotheken lokal gespeichert werden. Als Alternative zum Smartphone positioniert, richtet sich das Gerät an Nutzer, die ihre Bildschirmzeit reduzieren, aber auf grundlegende digitale Funktionen nicht verzichten möchten. Das BOOX Palma 2 Pro kostet 399,99 Euro.