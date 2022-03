iOS 15.4.1 und iPadOS 15.4.1 sind da: Apple verteilt Wartungsupdates

Weil es hier gerade so gut passt, erinnern wir noch mal an die verzögerte Einspielung von automatischen Updates. Wer diese nicht manuell anstößt, muss mit einer Wartezeit von ein bis vier Wochen rechnen, ehe iPhone und iPad verfügbare Updates selbstständig über Nacht einspielen. Eine Sicherheitsvorkehrung:

Insert

You are going to send email to