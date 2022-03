Neue Apple-Trailer: „Shining Girls“, „Roar“ und „Charlie Brown“

„Roar“ bietet ein einfühlsames, ergreifendes und manchmal urkomisches Porträt dessen, was es bedeutet, heute eine Frau zu sein. Mit einer einzigartigen Mischung aus magischem Realismus, vertrauten häuslichen und beruflichen Szenarien und futuristischen Welten spiegeln diese acht Geschichten die Dilemmata gewöhnlicher Frauen auf zugängliche und doch überraschende Weise wider. Die Art und Weise, wie sie aus ihrer jeweiligen Reise hervorgehen, spricht für die Widerstandskraft, die in ihnen selbst und in allen Frauen steckt.

„Shining Girls“ startet am 29. April, „Roar“ und „Charlie Brown“ erscheinen bereits am 15. April.

