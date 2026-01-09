Onkyo Muse: Klassisches Verstärker-Design mit Streaming-Optionen

Onkyo feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Der Hersteller nimmt das Jubiläum zum Anlass für die Veröffentlichung der neuen Produktreihe Onkyo Muse. Die Produktreihe wird zunächst zwei neue Zweikanal-Netzwerk-Vollverstärker umfassen. Laut Hersteller sollen diese den klassischen Onkyo-Klang mit modernster Streaming-Technologie verbinden, darunter auch AirPlay 2.

Onkyo positioniert die Geräte der Muse-Serie weniger als klassische Verstärker, sondern als zentrale Entertainment-Komponenten. Beide Modelle verfügen über volldigitale Schaltungen und Verstärker der Klasse D. Die Geräte sollen laut Hersteller einen präzisen und dynamischen Klang bieten und mit einem reichhaltigen, immersiven Klangbild überzeugen, das die kompakten Abmessungen der Modelle nicht erahnen lassen.

Die Verstärker sind mit neu gestalteten Lautstärkereglern ausgestattet und verfügen über ein zentral in die Front integriertes Farb-Display mit einer Größe von 5,46 Zoll. Onkyo verspricht eine hochwertige Konstruktion, die Stabilität, Langlebigkeit und eine kompromisslose Klangqualität bietet.

Bis zu 250 Watt pro Kanal

Das kleinere Modell Onkyo Muse Y-40 soll mit einer Preisempfehlung von 899 Euro in den Handel kommen und bietet eine Leistung von 150 Watt pro Kanal. Neben klassischen Audioquellen wie Plattenspieler, CD-Player, AUX oder Fernseher kann man auch Zuspieler über Bluetooth verbinden. Zudem ist das Streaming über AirPlay 2, Chromecast und Dienste wie Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect möglich. Der Verstärker verfügt unter anderem über drei Paar analoge Cinch-Eingänge, einen Koaxial-Eingang, einen Phono-Eingang und einen HDMI-ARC-Eingang, Netzwerk-Verbindungen sind über WLAN und Ethernet möglich.

Die Preisempfehlung für das leistungsfähigere Modell Y-50 wird vom Hersteller mit 1.499 Euro angegeben und liefert den technischen Spezifikationen zufolge eine Ausgangsleistung von 250 Watt pro Kanal.

Onkyo will die beiden neuen Geräte im Mai auf den deutschen Markt bringen.