Interoperable Messenger: Arbeitsgruppe präsentiert MLS-Protokoll

Die MLS-Spezifikation , die so genannte „Messaging Layer Security“, spielt eine wichtige Rolle wenn es darum geht die unterschiedlichen Messenger kompatibel miteinander zu machen. Jetzt hat die zuständige Arbeitsgruppe der Internet Engineering Task Force einen neuen Protokoll-Entwurf vorgelegt, der sichere Gruppengespräche ermöglichen wird und bietet diesen als Vorschlag für einen branchenweiten Standard an.

Nach dem Willen der Europäischen Union werden die Messenger der großen Tech-Konzerne langfristig zusammenarbeiten müssen um voll verschlüsselte Gespräche auch zwischen Nutzern unterschiedlicher Messenger-Dienste zu ermöglichen. Die EU will so die Macht der Gatekeeper zumindest etwas abschwächen und gegen die Lock-In-Mechanismen vorgehen, die von vielen Marktteilnehmern genutzt werden um Anwender im eigenen Ökosystem regelrecht „gefangen“ zu halten.

Insert

You are going to send email to