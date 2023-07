Aptos statt Calibri: Microsofts neue Standard-Schrift ist da

Wer sich einen ersten Eindruck der neuen Standard-Schrift abholen möchte, kann diese mit laufendem Office-Abonnement direkt in Microsofts Bürosoftware-Paket aktivieren und zum Verfassen eigener Texte nutzen. Gestalter Steve Matteson äußert sich in Microsofts Blogeintrag zur neuen Schriften-Familie.

Office bietet Aptos in mehreren Schriftgewichten an. Neben Light, Display und Regular sind auch Varianten in SemiBold, Bold, Display Bold, ExtraBold und Black in der Schriftenauswahl erhältlich.

Laut Microsoft wurde bereits am vergangenen Freitag mit der Bereitstellung der neuen neuen Standard-Schriftart begonnen, die fortan in Word, Outlook, PowerPoint und Excel zum Einsatz kommen wird.

Satte 15 Jahre hat Microsoft in seinen Office-Dokumenten auf die Calibri-Schriftart als vorgeschlagenen Standard gesetzt – jetzt wird Calibri durch seinen Nachfolger ersetzt. Der neue Standard-Font trägt den Namen Aptos und wurde von Microsoft in den Office-Applikationen des Unternehmens jetzt über die Cloud verfügbar und damit problemlos auswählbar gemacht.

