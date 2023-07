Disney+: Guardians of the Galaxy, Cinderella und Die drei !!!

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat über anstehende Highlights informiert, die den hauseigenen Katalog im August und im September erreichen und aufwerten sollen.

Guardians of the Galaxy: Volume 3

So steht nun unter anderem der Streaming-Termin von „Guardians of the Galaxy: Volume 3“ fest. Der dritte Teil der Action-Comedy wird sich ab dem 2. August auf Disney+ anschauen lassen und den Katalog der Streaming-Dienste damit exakt drei Monate nach der Kino-Premiere am 3. Mai 2023 ergänzen.

„Guardians of the Galaxy: Volume 3“ ist mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 versehen und damit aktuell der am besten benotete Film der Trilogie. Besetzt ist der 150 Minuten lange Spielfilm unter anderem mit Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel als Groot und Bradley Cooper als Rocket.

Cinderella in 4K

Ebenfalls ab August wird eine 4K-Restauration des Walt-Disney-Klassikers Cinderella auf Disney+ zur Verfügung stehen. Der komplett überarbeitete Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1950 wird sich am 25. August in der neuen 4K-Version streamen lassen. Die neue Fassung war ebenfalls schon in den Kinos zu sehen.

Im Rahmen der letzten Filmfestspiele in Berlin wurde die neue 4K-Restauration genau 52 Jahre nach dem Original in die Lichtspielhäuser an der Spree gebracht. Die Ur-Version staubte damals den goldenen Bären ab.

Die drei !!!

Ab dem 6. September werden sich alle Folgen der Disney-Serie Die drei !!! auf Disney+ streamen lassen. Bei der Detektivserie handelt es sich um ein weiblich besetztes Spin-Off der erfolgreichen Jugendbuchreihe Die drei ???.

Zwar können die seit 2006 verlegten Jungdetektivinnen noch nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen, allerdings blicken auch Die drei !!! bereits auf über 100 Folgen zurück und konnten bislang etwa sechs Millionen Bücher und fünf Millionen Hörspiele in Deutschland absetzen.