Amazon erweitert Kindle-App um Fragefunktion zum aktuellen Buch

Amazon erweitert sein E-Book-Angebot um eine neue Funktion namens „Ask this Book“. Konkret können Leser dann beliebige Fragen zu dem Buch stellen, das sie gerade lesen, und erhalten im besten Fall eine kompetente Antwort. Die Funktion startet mit englischsprachigen E-Books für Kindle-Nutzer in den USA. Amazon dürfte sich aber bereits mit dem Gedanken tragen, wann und für welche Sprachen die Funktion als nächstes bereitgestellt wird.

Wie das Unternehmen ankündigt, startet „Ask this Book“ zunächst mit mehreren Tausend englischsprachigen Kindle-Büchern in der für das iPhone und das iPad angebotenen Kindle-App in den USA. Für das kommende Jahr ist dann eine Erweiterung auf die Kindle-Reader von Amazon und die Kindle-App für Android-Geräte vorgesehen.

Die neue Option lässt sich direkt beim Lesen eines Kindle-Buchs aufrufen. Nutzer markieren dazu eine Textstelle oder rufen die Funktion über das entsprechende Menü auf. Anschließend können sie eine Frage zum bisherigen Inhalt formulieren. Die Antworten beziehen sich laut Amazon ausschließlich auf den aktuell erreichten Lesestand. Spätere Handlungsverläufe oder Wendungen sollen dabei nicht vorweggenommen werden.

Lesehilfe ohne Spoiler

Amazon beschreibt die Funktion als eine Art begleitende Lesehilfe. So sollen darüber beispielsweise Fragen zu Figuren, Beziehungen oder zum bisherigen Verlauf der Handlung beantwortet werden. Ziel sei es, Verständnisfragen zu klären, ohne den Lesefluss zu unterbrechen und zu vermeiden, dass der Kindle-Nutzer auf externe Zusammenfassungen zurückgreifen muss. Die von „Ask this Book“ generierten Antworten werden jeweils kontextbezogen erzeugt und direkt im Buch angezeigt.

Die Funktion soll die Standardfunktionen der Kindle-Bücher erweitern. Voraussetzung für die Nutzung der Funktion ist laut Amazon lediglich, dass man das Buch gekauft oder geliehen hat.