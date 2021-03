InstaReload: Safari-Erweiterung lässt Webseiten automatisch neu laden

Schon mal versucht einen Termin bei der Berliner Verwaltung zu ergattern? Die Online-Terminvergabe in der Hauptstadt war lange Zeit so marode, dass mit bereits bestätigten Terminen regelrechter Handel getrieben wurde. Frühaufsteher registrierten diese massenhaft und versuchten dann an Nutzern zu verdienen, die Personalausweise verlängern, Melde-Adressen ändern oder Sorge-Erklärungen abgeben mussten.

Inzwischen hat sich die Terminvergabe in der Hauptstadt entspannt, ist – auch ohne Corona-Ausnahmesituation – jedoch weit davon entfernt als optimal bezeichnet werden zu können. So rutschen neue Online-Termine mit einem Schlag ins Netz und erreichen hier vor allem Nutzer, die Nachts auf die neuen Termine warten oder sich für diese extra den Wecker gestellt haben.

Damit eben jene Nutzer ihren Safari-Browser nicht alle zwei Minuten händisch um das Neuladen des Termin-Portals bitten müssen, bietet sich seit wenigen Tagen die Safari-Erweiterung InstaReload im Mac App Store an.

Kostenfrei mit Warteintervall

Das kostenfreie Safari-Plugin erweitert den Apple-Browser um einen Neu-Laden-Knopf, der über ein konfigurierbares Warte-Intervall verfügt, das ihr nach Belieben anpassen könnt.

Der nur 5 MB kleine Download platziert sich nach Installation und Aktivierung in der Safari-Menüleiste und bietet hier Neu-Lade-Intervalle zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten an. Zudem verfügt das Plugin über eine Auto-Reload-Funktion, die pro Domain aktiviert werden kann und alle hier aufgerufenen Seiten automatisch mit dem von euch vorgegebenen Intervall neu lädt.

Außerhalb von Safari als App aufgerufen, präsentiert InstaReload eine Übersicht aller bereits konfigurierten Seiten und blendet hier das gewählte Intervall und die gesetzte Auswahl der Auto-Reload-Option ein. Weitere Anwendungsfälle könnten Geschwindigkeitstests oder Sport-Ergebnisse auf statischen Webseiten sein.