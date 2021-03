HomeKit: „Adaptive Lighting“ für Nanoleaf Essentials startet offiziell

Immer mehr Smart-Home-Anbieter rüsten in ihren Licht-Lösungen die von Apple bereitgestellte HomeKit-Funktion „Adaptive Lighting“ nach. Dabei handelt es sich um eine Automatik, die die Farbtemperatur kompatibler Lichtquellen im Tagesverlauf von „kühlem Blau“ hin in ein „warmes Gelb“ übergehen lässt und so auch innerhalb der eigenen vier Wände auf die Lichtverhältnisse im Freien reagiert.

Mit dem Anbieter Nanoleaf hat die Riege der Unternehmen, die Apples „Adaptive Lighting“ mit Firmware-Updates in ihren Produkten nachrüsten, nun den jüngsten Neuzugang zu verzeichnen. Dieser hat die Produkte seiner Essentials-Familie nun um die Unterstützung der Lichtautomatik erweitert und macht damit offiziell, was erste Anwender bereits Anfang Februar beobachtet haben.

Dimmen macht Licht wärmer

Eingespielt wird das Firmware-Update über die jüngste Version der iOS-Applikation des Anbieters, die die Farbtemperatur der Beleuchtung zudem auch anhand des manuell eingestellten Helligkeitsniveaus anpasst. Nanoleaf erklärt: „Werden die Essentials Produkte gedimmt, wird das Licht automatisch wärmer.“

Neben der Unterstützung für „Adaptive Lighting“ hat Nanoleaf auch neue Farbszenen für den angebotenen LED-Lichtstreifen und die einfachen Glühbirnen in Petto. Anwender können hier fortan unter den vier voreingestellten Szenen „Blaze“, „Date Night“, „Northern Lights“ und „Starlight“ wählen.

Um die neue „Adaptive Lighting“-Funktion nutzen zu können, müssen Anwender über eine HomeKit-Zentrale in Form eines daueraktiven iPads, eines Apple TV, oder eines HomePod bzw. HomePod Mini verfügen. Zudem muss das neueste Nanoleaf Update (V 1.4.29) auf den unterstützten Lichtmitteln installiert sein. Ob dies der Fall ist lässt sich im Bereich Mehr > Einstellungen > Firmware-Aktualisierung der Nanoleaf-App prüfen. Diese sollte in Version 5.2 auf iPhone oder iPad installiert sein.

Die Essentials-Produkte von Nanoleaf sind unter anderem über den Apple Store erhältlich, die E27-Birne A19 wird dort für 19 Euro und der Nanoleaf Leuchtstreifen für 49,95 Euro angeboten.