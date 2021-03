Günstiges Apple-Guthaben: Erste Märzwoche mit 20% Bonus

Apple-Nutzer, die ihr Guthaben in Cupertino im Laufe der Woche aufstocken möchten, können dies bei der Drogerie-Kette Rossmann mit einem Zusatzguthaben von bis zu 20 Prozent machen. Dabei gilt einmal mehr die inzwischen hinlänglich bekannte Staffel.

Bis 6. März im Filialverkauf

Wer die Guthaben-Karte im Wert von 100 Euro erwirbt bekommt 120 Euro Guthaben, also 20 Prozent oben drauf. Für eine Investition von 50 Euro erhält man Apple-Guthaben im Wert von 57,50 Euro (15 Prozent Bonus) und wer sich für die 25-Euro-Karte entscheidet, geht mit 27,50 Euro (10 Prozent Bonus) aus dem Laden nach Hause.

Das Bonus-Guthaben wird dem einlösenden Konto diesmal nicht automatisch gutgeschrieben, sondern muss über einen zusätzlichen, auf dem Kassenbon abgedruckten Code eingelöst werden. Der Zusatzcode lässt sich dabei nur mit der Apple-ID einlösen, auf die auch der eigentliche Kaufbetrag gutgeschrieben wurde.

Die Rossmann-Aktion läuft von heute an bis zum 6. März 2021 und wird ausschließlich in den Filialen der Drogerie-Kette angeboten. Online ist das Apple-Guthaben mit zusätzlichem Bonus nicht erhältlich.

Für iCloud-Speicher, Apple Music und Co.

Mit dem der persönlichen Apple ID hinterlegten Guthaben lassen sich Einkäufe im App Store und im iTunes Store tätigen, zudem können Belastungen für erweiterten iCloud-Speicher und Monatsgebühren für Apple Music, Apple Arcade oder Apple TV+ so mit deutlichem Nachlass beglichen werden.

Während in den frühen Jahren des App Stores noch regelmäßig Guthaben mit Preisnachlässen von bis zu 30 Prozent angeboten wurden, ist Apple nun fast ausschließlich dazu übergegangen mit Reduzierungen in Form von zusätzlich gewährtem Bonus-Guthaben zu locken. Diese überschreiten die 20-Prozent-Marke so gut wie nicht mehr.