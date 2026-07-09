Installer-Tools MIST und macUSB in neuen Versionen

Der Entwickler der Mac-Anwendung MIST hat seiner App nicht ohne Grund den Namen „macOS Installer Super Tool“ gegeben. MIST bietet eine komfortable und unkomplizierte Möglichkeit, beliebige Installations- und Firmware-Dateien zu laden. Ganz neu wurde MIST nun in Version 0.40 veröffentlicht. Das Update bringt Unterstützung für macOS 27 Golden Gate und sorgt zugleich für ein optisch an das kommende Mac-Betriebssystem angepasste Programmsymbol.

MIST richtet sich vor allem an Mac-Nutzer, die auch ältere Geräte pflegen oder für bestimmte Anwendungen eine Version von macOS benötigen, die sich offiziell nicht mehr direkt beziehen lässt. Beispielsweise ist es mit der App kein Problem, eine ältere Version von macOS Monterey wie etwa die 12.3.1 zu laden, obwohl die letzte offizielle und damit auch nur von Apple angebotene Version macOS Monterey 12.6 ist.

Downloads für aktuelle und ältere Systeme

Die App zeigt alle aktuell erhältlichen Firmware- und Installationsdateien für Mac-Systeme an. Die verfügbaren Downloads werden nach Namen, Versions- und Build-Nummern sowie ihrem Veröffentlichungsdatum und ihrer Größe sortiert aufgeführt. Als Nutzer hat man dabei die Wahl, ob hier nur offiziell oder auch Beta-Versionen und ob ausschließlich mit dem genutzten Mac kompatible Systeme angezeigt werden.

Die Anwendung lässt sich gleichermaßen auf Macs mit Intel- und Apple-Prozessoren verwenden. Die jeweiligen Downloads werden an die Plattform angepasst ausgeführt und als kompatible Installationsdateien bereitgestellt.

Auch macUSB in neuer Version

Und wenn wir bei Mac-Installern sind, können wir gleich noch auf die neue Version von macUSB hinweisen. Der Entwickler hat seine App neu in Version 2.3.1 veröffentlicht.

macUSB will dabei unterstützen, Installationsmedien für ältere Mac-Betriebssysteme wie macOS Catalina und früher zu erstellen. Dies ist seit der Umstellung auf Apple-Prozessoren zunehmend schwieriger geworden. Die App hat die Möglichkeit zum Download von macOS-Versionen direkt integriert und ist auch in der Lage, bootfähige USB-Medien für Linux und Windows zu erstellen.