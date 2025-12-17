Akkutausch beim MacBook Pro M5 deutlich vereinfacht

Als iFixit vor knapp zwei Monaten das neue MacBook Pro mit M5-Prozessor aufgeschraubt hat, hat sich das Vorhaben, den Akku des Geräts zu tauschen, weiterhin als umständliche und unnötig komplizierte Aufgabe dargestellt. Bislang hat Apple Ersatzakkus für seine Notebooks nämlich nur in Verbindung mit dem Basisgehäuse angeboten und dementsprechend musste quasi das komplette Notebook umgebaut werden.

Ab sofort stellt sich dieses Vorhaben bei dem im Oktober vorgestellten MacBook Pro M5 jedoch deutlich einfacher dar. Apple bietet den Akku für das Gerät nun auch einzeln über seinen Self-Service-Reparatur-Store an. Das Ersatzteil lässt sich dort zum Preis von 238,26 Euro bestellen. Wer den alten Akku zurückschickt, bekommt eine Gutschrift in Höhe von 21,52 Euro, was den Endpreis beim Kauf eines neuen Akkus auf 216,74 Euro senkt.

Ergänzend dazu hält Apple eine umfassende Reparaturanleitung für das MacBook Pro mit M5-Prozessor bereit, in der die einzelnen Arbeitsschritte beim Austausch des Akkus detailliert beschrieben werden. Apple empfiehlt dabei die Verwendung von Zubehör wie einer speziellen Pressplatte, mit deren Hilfe sich der Akku passgenau und sicher verkleben lässt. Hierfür fallen beim Kauf im Zubehörshop von Apple weitere Kosten an. Optional kann man ein Komplettset mit dem benötigten Werkzeug zum Preis von 54,74 Euro für einen Zeitraum von sieben Tagen leihen.

Deutlicher Fortschritt in Sachen Reparatur

Damit zeigt sich das MacBook Pro M5 zumindest mit Blick auf den Austausch des Akkus als deutlich reparaturfreundlicher als dies bei den bisherigen Geräten dieser Modellreihe der Fall war. Es scheint zumindest wahrscheinlich, dass Apple dieses Konstruktionsprinzip auch auf weitere MacBook-Modelle überträgt und die Zeiten, zu denen man den Akku nur gemeinsam mit dem Tastaturgehäuse tauschen konnte, bald endgültig der Vergangenheit angehören.

Ab Sekunde 0:50 seht ihr den Ausbau des Akkus

Vor Jahren war der Tausch von MacBook-Akkus kein Thema. Apple hatte die Geräte so konzipiert, dass sich die Batterie ohne Öffnen des Gehäuses entnehmen und auswechseln lässt. Damals waren Akkus allerdings noch nicht so leistungsfähig wie heute und nicht wenige Nutzer hatten unterwegs einen zweiten Akku zur Leistungserweiterung im Gepäck.