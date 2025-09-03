Instagram ist jetzt auch für das iPad optimiert

Nachdem seit locker zehn Jahren darüber diskutiert wird, ob und wann Instagram für das iPad erscheint, ist es jetzt soweit. Meta hat die Instagram-App mit dem seit zig Updates verwendeten Standardtext „Die neueste Version umfasst Fehlerbehebungen und verbesserte Performance“ in Version 396.0.0 veröffentlicht, damit verbunden allerdings auch eine iPad-Optimierung integriert.

Die iPad-Version von Instagram lässt sich auf allen Apple-Tablets mit iPadOS 15.1 oder neuer verwenden und soll der gemeinsamen Mitteilung von Apple und Meta zufolge die Nutzung der Plattform auf dem größeren Display erleichtern.

Zu den beworbenen Features gehört die Möglichkeit, Reels nun direkt im Vollbild zu betrachten. Stories sind auch in der iPad-Variante von Instagram am oberen Bildschirmrand zu finden, sodass der Zugriff auf die Inhalte der persönlichen Kontakte möglich bleibt. Ein neu hinzugefügter Tab „Folgen“ soll für zusätzlichen Überblick sorgen. Dort lassen sich Beiträge und Videos von Nutzern, denen man folgt, nach verschiedenen Kriterien sortieren – etwa alle empfohlenen Inhalte gesammelt, nur Beiträge von gegenseitig verbundenen Kontakten oder die Anzeige der Beiträge in chronologischer Reihenfolge.

Auch die Nachrichtenfunktion von Instagram ist in die iPad-App integriert. Nutzer können hier parallel zum Lesen von Direktnachrichten den Posteingang im Blick behalten. Außerdem ist es möglich, die Kommentare zu einem Reel einzublenden, ohne das laufende Video zu unterbrechen.

Besondere Funktionen für das iPad

Die Instagram-App wurde in verschiedenen Bereichen an die besonderen Funktionen von iPadOS angepasst. Unterstützt werden unter anderem das Multitasking und das Fenstersystem, das mit iPadOS 26 eingeführt wird. Darüber hinaus kann die Anwendung sowohl im Hoch- als auch im Querformat im Vollbild genutzt werden und ist mit Unterstützung für Apple-Eingabegeräte wie das Magic Keyboard, das Trackpad und den Apple Pencil ausgestattet.