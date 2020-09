„Inside SG Flensburg-Handewitt“: Neues Amazon Original startet im Oktober

Mit „Inside SG Flensburg-Handewitt“ setzt Amazon Prime Video im kommenden Monat seine Reihe mit Sportdokumentationen fort. Die sechsteilige Serie begleitet eine der besten deutschen Handballmannschaften durch die vergangene Saison und wurde dabei im Frühjahr durch die Corona-Krise und die damit verbundene Ausnahmesituation vor eine besondere Herausforderung gestellt. Die Pandemie und wie die Flensburger Sportgemeinschaft mit dieser existenziellen Herausforderung umgeht, wurden kurzerhand zu einem Bestandteil der Serie.

Die Doku startet mit der Vorbereitung auf das erste Bundesligaspiel der Saison 2019/20 und begleitet die Mannschaft unter Chefcoach Maik Machulla über die komplette Spielzeit hinweg. Neben Spielausschnitten sind dabei auch Einblicke in die Kabine, Fahrten im Mannschaftsbus und teils das Zuhause der Spieler gegeben.

Wir freuen uns, mit Inside SG Flensburg-Handewitt unsere Sportdokumentations-Reihe fortzuführen, die wir mit Inside Borussia Dortmund begonnen haben. Sportbegeisterte bekommen die Möglichkeit, einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen eines der besten deutschen Handballteams zu werfen. Mit Inside SG Flensburg-Handewitt erweitern wir unsere Auswahl an aufregenden Sportdokumentationen, wie All or Nothing: Manchester City und SCHW31NS7EIGER Memories – Von Anfang bis Legende, um einen weiteren hochkarätigen Titel. Ganz besonders freut uns dabei, dass uns die SG Flensburg-Handewitt ihre Türen geöffnet hat und wir zum ersten Mal den Handballsport in den Fokus rücken können, der in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. So können wir Prime-Mitgliedern hautnahe Einblicke in diese emotionsgeladene Sportart ermöglichen.