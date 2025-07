Inky: Neue Mac-App zeigt Zwischenablage dauerhaft an

Mit Inky steht Mac-Nutzern ab sofort eine neue Zwischenablage-App zur Verfügung, die kopierte Inhalte automatisch speichert und in einem kleinen Fenster dauerhaft sichtbar macht. Entwickelt wurde die Anwendung vom polnischen Entwickler Dawid Maciejewski, der bereits mit einer Menüleisten-App zur Anzeige historischer Ereignisse auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Die neue App setzt auf ein schwebendes, halbtransparentes Design, das geschmacklich schon mal an den Einsatz unter macOS Tahoe angepasst wurde.

Die Anwendung speichert nicht nur Text, sondern auch kopierte Links, Bilder und Farbwerte. Alle Einträge erscheinen in einer scrollbaren Liste, in der diese chronologisch sortiert auftauchen. Nutzer können einzelne Inhalte als Favorit markieren, um diese oben in der Liste anzupinnen und dauerhaft griffbereit zu halten.

Eine Sofortvorschau für Bilder zeigt die Inhalte direkt in der Liste an, inklusive Angabe der Bildauflösung. Auch erkannte Farbwerte im Hex-Format werden farblich dargestellt. Ein Klick auf die gelisteten Inhalte legt diese erneut in der Zwischenablage ab.

Systemvoraussetzungen und Funktionen

Inky funktioniert ab macOS 15.2 Sequoia und unterstützt sowohl Intel- als auch Apple-Silicon-Macs. Neben der permanenten Darstellung auf dem Bildschirm lassen sich Inhalte über Tastenkürzel abrufen oder per Drag-and-drop in andere Anwendungen ziehen. Auch das Öffnen von URLs per Klick ist möglich. Die App verzichtet bewusst auf Cloud-Anbindung oder Datenerfassung. An eine Anpassung an den systemweiten Hell- oder Dunkelmodus hat der Entwickler ebenfalls gedacht.

Die App ist derzeit kostenlos im Mac App Store erhältlich. Nutzer, die häufig mit der Zwischenablage arbeiten oder Inhalte aus verschiedenen Quellen organisieren müssen, können Inky als Ergänzung zu bestehenden Arbeitsabläufen testen.