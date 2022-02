Apple will sich Tastatur mit integriertem Computer patentieren lassen

Unter dem Titel „Computer in an Input Device“ will sich Apple ein zumindest interessantes Konzept patentieren lassen. Besagtes Gerät soll die Form einer modernen Tastatur haben, in seinem Inneren aber einen kompletten Rechner verstecken.

In der Patentbeschreibung führt Apple aus, dass man sich das Konzept umgekehrt zu dem vorstellen muss, wie man bislang mit Computern arbeitet. Anstelle ein komplettes Notebook oder gar einen klobigen Tower-Computer mitzunehmen, könne der Nutzer einfach eine Tastatur transportieren, in der ein vollwertiger Computer untergebracht ist. Für die Benutzung braucht es dann nur noch einen Bildschirm, ein Trackpad oder eine Maus und einen Stromanschluss.

Die im Patentantrag enthaltenen Grafiken sehen hierfür eine gemeinsame Buchse im (wohl) USB-C-Format an der Stirnseite des Tastaturcomputers vor. Das Gerät selbst unterscheidet sich mit seiner Keilform nicht allzu sehr von den aktuell von Apple angebotenen externen Tastaturen.

Auch wenn sich das Konzept nicht unbedingt danach anhört, tatsächlich auch von Apple umgesetzt zu werden. Den vom Hersteller genannten Argumenten kann man nicht widersprechen. Ein Eingabeinstrument ist für die Computer-Nutzung ohnehin vonnöten, warum dann also darin nicht gleich einen kleinen Computer verstecken.

Ganz neu ist die Idee genau genommen allerdings nicht. So war es insbesondere in den ersten Jahren der Desktop-Computer wie etwa beim Amiga 500 beinahe Standard, dass Rechner und Tastatur eine Einheit bilden. Nur waren die „Tastaturen“ dann ein ganzes Stück größer als das, was wir heute unter diesem Begriff vor Augen haben.

Selbst Apple hat irgendwie ja auch in dieser Richtung angefangen, wurden die in den ersten Unternehmenstagen als Apple I verkauften Komponenten – der Rechner brachte noch kein eigenes Gehäuse mit – in der Regel gemeinsam mit einer Tastatur zu einer festen Einheit verbaut.