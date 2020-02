In vielen Apps: Kritik an Apples Abo-Werbung nimmt zu

Wer die Musik-App auf seinem iPad zum ersten Mal startet, wird von einem Probeabo-Angebot des Music-Streaming-Dienstes „Apple Music“ erschlagen. Im App Store prangen seit geraumer Zeit auch in Deutschland Werbebanner über den Suchergebnissen.

Apple TV+ buhlt in der TV App um zahlende Zuschauer, in den USA will die Apple News-Anwendung zudem das Nachrichten- und Magazin-Abo „Apple News+“ an Nutzer und Nutzerin bringen. Die Wallet-App macht Reklame für die Apple Kreditkarte „Apple Card“.

Der Spiele-Bereich des App Stores wirbt für „Apple Arcade“, in den Einstellungen neuer Geräte wird ein Knopf zum Kauf der Apple Versicherung „Apple Care Plus“ eingeblendet.

Jetzt hat Entwickler Steve Streza in dem Blogeintrag „The Paywalled Garden: iOS is Adware“ all jene Orte zusammengefasst, die auf Apples Betriebssystemen für ein fortwährendes Reklame-Dauerfeuer sorgen, das sich stellenweise auch per Push-Nachricht meldet, medial bislang jedoch unterrepräsentiert war.

Steve Streza schreibt: