Mac Zugriffsrechte zurücksetzen: Apple ändert Handlungsempfehlung

«Ich würde an deiner Stelle mal die Zugriffsrechte reparieren» – Alte Mac-Hasen kennen die vor allem im Freundes- und Kollegenkreis gern ausgesprochene Empfehlung als Allheilmittel bei macOS-Problemen, die sich nur schwer eingrenzen und lokalisieren ließen.

Zusammen mit dem SMC-Reset hatte das Zurücksetzen der Zugriffsrechte lange Zeit einen festen Platz im Werkzeugkasten des Mac-Anwenders und auch Apple selbst sorgte dafür, dass der zeitraubende Terminal-Ausflug schnell seinen Ruf als Allheilmittel erwarb.

So notiert Cupertino unter den Probleme, die aufgrund von geänderten Zugriffsrechten auftreten können unter anderem so allgemein-gültige Symptome wie „Dein Mac wird langsam“. Klar also, dass das Zurücksetzen der Zugriffsrechte stets eine der ersten Anlaufstellen bei Problemen mit dem Mac war.

Neufassung mit signifikanten Änderungen

Nun hat Apple den Support-Eintrag zum Zurücksetzen der Zugriffsrechte (#HT203538) editiert und den bislang abgedruckten Terminal-Befehl „diskutil resetUserPermissions“ ersatzlos gestrichen.

Statt dem Abtauchen in die Eingabeaufforderung empfiehlt Apple das Zurücksetzen der Zugriffsrechte seit Ende Januar ausschließlich über das Aktionsmenü des Infofensters für euren Benutzerordner. Ein Eingriff, nach dem im zweiten Schritt bislang stets das genannte Terminal-Kommando eingegeben werden musste. Damit ist nun Schluss.

Apples Handlungsempfehlung fällt fortan deutlich drastischer aus: Wenn das einfache Zurücksetzen von Berechtigungen das Problem nicht behoben hat, sollen Anwender macOS über die macOS-Wiederherstellung neu installieren.

Wenn sich das Problem durch eine Neuinstallation von macOS nicht beheben lässt, vergewissere dich, dass du über eine Sicherung deines Mac verfügst, und dann lösche dein Startvolume. Sobald du fertig bist, installiere macOS neu oder stelle es aus deiner Sicherung wieder her.

Der hier beschriebene Vorgang ist mit langen Wartezeiten verbunden.

Um welche Probleme geht es?

Folgende Probleme können laut Apple aufgrund von geänderten Zugriffsrechten auftreten: