In drei Ländern: Apple erhöht iCloud-Preise

Apple hat die Preise für seine iCloud-Speicherangebote in mehreren Ländern Südamerikas angehoben. Konkret betroffen sind Brasilien, Chile und Peru. Die Anpassungen betreffen alle verfügbaren Speichergrößen von 50 GB bis 12 TB und liegen je nach Land und Tarif zwischen 20 und 34 Prozent. Die Preissteigerungen wirken sich spürbar auf die monatlichen Kosten der Nutzer aus – insbesondere bei den größeren Speichertarifen.

In Brasilien steigt der Preis für den Einstiegstarif mit 50 GB von 4,90 auf 5,90 Reais, was rund 1 Euro entspricht. Die teuerste Option mit 12 TB kostet künftig 399,90 Reais monatlich, also etwa 62 Euro. Zuvor lag der Preis bei umgerechnet etwa 46 Euro. Auch die mittleren Speicherstufen, etwa der 2-TB-Tarif, verteuern sich deutlich: von 49,90 auf 66,90 Reais (rund 10,40 Euro).

In Chile erhöht sich der Preis für 50 GB von 790 auf 990 chilenische Pesos – rund 93 Cent. Die größten Speicherstufen kosten nun bis zu 64.990 Pesos im Monat, das entspricht gut 61 Euro. Auch Peru bleibt von den Preisanpassungen nicht verschont. Dort steigt der Monatspreis für 50 GB von 2,90 auf 3,90 Soles, also etwa 1 Euro. Der 12-TB-Tarif verteuert sich von 199,90 auf 259,90 Soles – rund 62 Euro.

Nicht betroffen: Die aktuellen iCloud-Preise in Deutschland

Währungsentwicklung als mögliche Ursache

Offizielle Begründungen für die Preisanpassungen hat Apple nicht genannt. Beobachter führen die Erhöhungen unter anderem auf Währungsschwankungen zurück. Der brasilianische Real beispielsweise hat in den letzten Jahren gegenüber dem US-Dollar rund 15 bis 20 Prozent an Wert verloren. Hinzu kommen in einigen Regionen gestiegene Umsatzsteuern und Digitalabgaben.

Die jüngsten Anpassungen sind Teil einer breiteren Entwicklung. Bereits im Verlauf des Jahres 2024 hatte Apple iCloud-Preise in mindestens zehn weiteren Ländern erhöht – darunter Japan, Südkorea, Indonesien, Türkei, Pakistan und mehrere afrikanische Staaten. Ob weitere Länder folgen, bleibt offen. Auch zu möglichen Preisanpassungen bei Apple-Diensten wie Music oder TV+ äußert sich das Unternehmen bislang nicht.