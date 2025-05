Yoga: Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Schublade und Qi-Ladefläche

Wer regelmäßig am Schreibtisch arbeitet, kennt das Problem: starres Sitzen über Stunden belastet den Rücken, ist nicht gut für den Nacken Muskeln und sorgt langfristig für Verspannungen – ganz gleich wie ergonomisch und teuer der aufgestellte Schreibtischstuhl auch sein mag. Abhilfe schaffen höhenverstellbare Arbeitsplätze – hier bewirbt sich der neue Maidesite Yoga als All-in-One-Lösung mit ergonomischem Anspruch.



Neuzugang: Der Maidesite Yoga mit QI-Ladeoption

Zwei Pakete, schneller Aufbau

Der Tisch bringt nicht nur eine motorisierte Höhenverstellung mit, sondern liefert auch kabelloses Laden, eine integrierte Schublade sowie Speichertasten für bevorzugte Arbeitspositionen. Preislich liegt das Modell mit rund 500 Euro auf dem Niveau vergleichbarer Produkte, wie etwa dem MITTZON-Schreibtisch von Ikea – bietet dabei aber einen erheblich höheren Funktionsumfang.

Tischplatte und Beine kommen in zwei Paketen…

Geliefert wird der Maidesite Yoga in zwei Paketen: Tischplatte und Gestell separat. Die Montage erfolgt dann in drei einfachen Schritten. Die Tischbeine werden mit Inbusschrauben an der Platte befestigt, dann folgen die Füße. Der elektrische Teil ist bereits vorinstalliert, eine zusätzliche Verkabelung entfällt. Die Aufbauzeit liegt tatsächlich unter zehn Minuten.

Das erleichtert nicht nur den Start, sondern macht den Schreibtisch auch für Einzelpersonen gut handhabbar – kein Vergleich zu Modellen, bei denen Kabel, Steuergerät und Motoren erst zusammengesetzt werden müssen.

… und lassen sich in unter 10 Minuten montieren.

Technische Ausstattung und Nutzererfahrung

Der Maidesite Yoga ist in zwei Größenvarianten erhältlich (120 × 70 cm und 140 × 70 cm) und deckt damit die gängigen Büro- bzw. Homeoffice-Anforderungen ab. Die Tischhöhe lässt sich motorisch zwischen 73 und 118 Zentimeter anpassen. Für Menschen bis etwa 185 cm Körpergröße ergibt sich eine angenehme Arbeitshöhe, sowohl im Sitzen als auch im Stehen.

Die Bedieneinheit: Hoch, runter, aktuelle Höhe, HSM, Sitz- und Stehspeicher

Gesteuert wird über ein Touchpanel mit Auf- und Ab-Tasten, zwei Speicherplätzen sowie einem „Health Spine Mode“ (HSM), der die Wirbelsäule entlasten soll, indem er die Sitzposition automatisch über einen vorgegebenen Zeitraum anpasst. Der Anbieter schreibt:

Nach der Aktivierung bewirkt HSM, dass der Schreibtisch innerhalb von 3 Minuten um 12 cm ansteigt, pausiert für 2 Minuten. Anschließend sinkt der Schreibtisch innerhalb von 3 Minuten um 12 cm und pausiert erneut für 2 Minuten.

Persönlich nutzen wir den HSM-Modus nicht, wollten das Vorhandensein der Automatik aber zumindest erwähnen. Stattdessen präferieren wir eine klar definierte Sitzhöhe und eine ebenfalls vorkonfigurierte Stehhöhe, die über die beiden Memory-Tasten direkt angefahren werden können.

Der Hebemechanismus arbeitet flüssig und gleichmäßig. Dabei ist der Geräuschpegel angenehm niedrig – auch bei Belastung. Das Modell nutzt eine zweistufige Hubsäule, was für ein stabiles Fahrverhalten sorgt, ohne dass der Tisch ins Wackeln gerät. Die Tragfähigkeit liegt je nach Plattengröße zwischen 80 und 120 Kilogramm. Damit eignet sich der Tisch auch für Arbeitsplätze mit mehreren Monitoren, einem Desktop-PC oder ergänzender Peripherie.

Die Unterseite: Motoren und Elektronik sind bereits fest verschraubt

Eine kleine Besonderheit ist das kabellose Ladegerät, das in die rechte obere Ecke der Tischplatte eingelassen wurde. Dieses erkennt kompatible Smartphones automatisch, ist aber eher für regelmäßiges Zwischenladen als für vollständige Ladevorgänge gedacht – bei leistungshungrigen Geräten wie dem iPhone 15 Pro Max dauert es entsprechend länger. Die eingebaute Schublade ist dezent und gut nutzbar für kleinere Bürogegenstände. Für größere Dokumentenmappen reicht der Platz allerdings nicht.

Auch beim Thema Kabelmanagement zeigt der Maidesite Yoga Stärken. Auf der Rückseite befindet sich eine einfache, aber funktionale Kabelwanne, die Stromanschlüsse und Netzteile aufnimmt.



In wenigen Sekunden: Von 76 auf 95 Zentimeter

Vergleich und Alltagstauglichkeit

Im direkten Vergleich mit anderen Tischen der gleichen Preisklasse fällt der Maidesite Yoga vor allem durch die hohe Verarbeitungsqualität auf. Weder Tischplatte noch Gestell wirken billig oder klapprig, und auch nach mehreren Wochen im Einsatz zeigen sich keine nachlassenden Funktionen oder veränderte Laufgeräusche. Das Modell wirkt solide gebaut und lässt sich aufgrund seiner abgerundeten Formgebung gut in moderne Wohn-, Büroräume und Kinderzimmer integrieren.

Ebenfalls vorinstalliert: Eine große Schublade

Ein direkter Konkurrent ist etwa der erwähnte MITTZON-Tisch von Ikea. Dieser kostet ähnlich viel, muss jedoch selbst aus dem Markt nach Hause transportiert werden, bietet keine integrierte Ladeelektronik, nur eine manuelle Verstellung und verzichtet vollständig auf Features wie ein Display. Im direkten Vergleich kann das Maidesite-Modell daher mit deutlich mehr Komfort bei ähnlichem Preis punkten.

An dieser Stelle wollen wir erwähnen, dass Maidesite seine Tischlösungen bereits seit einigen Jahren am Markt anbietet. Hier auf ifun.de haben wir in der Vergangenheit mehrere Modelle getestet, darunter den S2 Pro Plus und den T01 Pro. Auch nach längerem Einsatz traten weder Defekte noch Funktionsprobleme auf – ein gutes Zeichen für die Langzeitqualität. Die fünfjährige Garantie auf Gestell und Elektronik gibt es auch beim Yoga wieder mit ab Werk.

Das Gestell des Yoga ist in Weiß, Orange oder Schwarz erhältlich

Wer Wert auf ergonomisches Arbeiten legt, aber keinen Platz für sperriges Zubehör wie externe Monitorarme oder Aufsatzlösungen hat, findet im Maidesite Yoga einen durchdachten Kompromiss. Der Tisch eignet sich sowohl für das Homeoffice als auch für geteilte Arbeitsplätze im Büro, lässt sich optisch gut an verschiedene Umgebungen anpassen und lädt auch andere QI-Geräte wie Lautsprecher und Wecker.

Gute Alternative zum IKEA-Standard

Der Maidesite Yoga ist ein gelungener höhenverstellbarer Schreibtisch, der durch einfache Montage, solide Verarbeitung und praxisnahe Extras überzeugt. Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen Modell für das Homeoffice ist oder eine modernere Lösung als den Standard-Schreibtisch von Ikea sucht, wird hier fündig. Dank kurzer Lieferzeit und unkompliziertem Aufbau eignet sich das Modell auch für spontane Arbeitsplatz-Upgrades – ganz ohne komplizierte Planung.

Das neue Modell ist ab sofort auf der Seite des Herstellers und bei Amazon.de in verschiedenen Farben und mit zwei unterschiedlich großen Tischplatten erhältlich.