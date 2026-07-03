Immich 3.0: Die private Alternative zu iCloud Photos wird komfortabler

Die Fotoserver-Lösung Immich liegt in Version 3.0 vor. Das Open-Source-Projekt richtet sich an Nutzer, die ihre Bilder und Videos nicht bei iCloud Photos oder anderen Cloud-Anbietern speichern möchten, sondern auf einem eigenen Server verwalten.

Wir hatten Immich bereits als lokale Alternative zu iCloud Photos vorgestellt. Mit Version 2.0 war das Projekt im vergangenen Herbst erstmals offiziell als stabile Fassung erschienen. Die neue Version 3.0 baut nun vor allem die mobilen Apps und die Verwaltungsfunktionen aus.

Fotos bearbeiten, ohne Originale zu verändern

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Bildbearbeitung auf Mobilgeräten. Immich erlaubt nun auch in der iOS- und Android-App sogenannte nicht destruktive Bearbeitungen. Nutzer können Bilder zuschneiden, drehen oder anpassen, ohne dass die Originaldatei verändert wird. Die Bearbeitungen lassen sich später wieder ändern oder zurücknehmen. Zudem können Änderungen, die auf dem Smartphone vorgenommen wurden, anschließend im Web weiterbearbeitet werden.

Die neue mobile Bearbeitung ersetzt die bisherige Lösung, die geänderte Bilder als neue Dateien ablegte. Einzelne Funktionen der alten Umsetzung entfallen vorerst. Dazu zählen das Umfärben von Fotos, die Bearbeitung von Live Photos und Änderungen an ausschließlich lokal gespeicherten Aufnahmen. Die Entwickler stellen eine spätere Rückkehr einzelner Funktionen in Aussicht.

Auch die Sicherung im Hintergrund wurde überarbeitet. Unter Android soll die App nicht mehr nur neue Aufnahmen zuverlässiger übertragen, sondern auch größere Bestände im Hintergrund abarbeiten können. Unter iOS nutzt Immich die kurzen Zeitfenster für Hintergrundaufgaben nun effizienter, indem Abgleich und Upload parallel laufen.

Automationen und Prüfungen für die Mediathek

Neu ist außerdem eine Vorschau auf sogenannte Workflows. Damit lassen sich Abläufe in der eigenen Mediathek automatisieren. Nutzer können Auslöser, Bedingungen und Aktionen in einem grafischen Editor miteinander verbinden. Gedacht ist die Funktion etwa für wiederkehrende Sortier- oder Verwaltungsaufgaben. Die Entwickler betonen allerdings, dass es sich noch um eine frühe Version handelt.

Für größere Sammlungen bringt Immich 3.0 eine Ansicht für zuletzt hinzugefügte Inhalte. Diese sortiert Bilder nicht nach Aufnahmedatum, sondern nach dem Zeitpunkt, zu dem sie in Immich gelandet sind. Das hilft vor allem nach größeren Importen. Hinzu kommen Integritätsprüfungen, die Dateien auf dem Server mit den Einträgen in der Datenbank vergleichen. So sollen fehlende Dateien, unbekannte Dateien im Immich-Verzeichnis oder abweichende Prüfsummen auffallen.

Immich selbst bleibt ohne Funktionssperren nutzbar. Die optional angebotenen Produktkeys sind als finanzielle Unterstützung des Projekts gedacht und schalten keine zusätzlichen Funktionen frei. Eine Einzelplatz-Lizenz kostet 25 Dollar, die Familienvariante 100 Dollar. In beiden Fällen handelt es sich um einen lebenslangen Unterstützerstatus.