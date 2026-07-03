Fotosammlung selbst verwaltet
Immich 3.0: Die private Alternative zu iCloud Photos wird komfortabler
Die Fotoserver-Lösung Immich liegt in Version 3.0 vor. Das Open-Source-Projekt richtet sich an Nutzer, die ihre Bilder und Videos nicht bei iCloud Photos oder anderen Cloud-Anbietern speichern möchten, sondern auf einem eigenen Server verwalten.
Wir hatten Immich bereits als lokale Alternative zu iCloud Photos vorgestellt. Mit Version 2.0 war das Projekt im vergangenen Herbst erstmals offiziell als stabile Fassung erschienen. Die neue Version 3.0 baut nun vor allem die mobilen Apps und die Verwaltungsfunktionen aus.
Fotos bearbeiten, ohne Originale zu verändern
Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Bildbearbeitung auf Mobilgeräten. Immich erlaubt nun auch in der iOS- und Android-App sogenannte nicht destruktive Bearbeitungen. Nutzer können Bilder zuschneiden, drehen oder anpassen, ohne dass die Originaldatei verändert wird. Die Bearbeitungen lassen sich später wieder ändern oder zurücknehmen. Zudem können Änderungen, die auf dem Smartphone vorgenommen wurden, anschließend im Web weiterbearbeitet werden.
Die neue mobile Bearbeitung ersetzt die bisherige Lösung, die geänderte Bilder als neue Dateien ablegte. Einzelne Funktionen der alten Umsetzung entfallen vorerst. Dazu zählen das Umfärben von Fotos, die Bearbeitung von Live Photos und Änderungen an ausschließlich lokal gespeicherten Aufnahmen. Die Entwickler stellen eine spätere Rückkehr einzelner Funktionen in Aussicht.
Auch die Sicherung im Hintergrund wurde überarbeitet. Unter Android soll die App nicht mehr nur neue Aufnahmen zuverlässiger übertragen, sondern auch größere Bestände im Hintergrund abarbeiten können. Unter iOS nutzt Immich die kurzen Zeitfenster für Hintergrundaufgaben nun effizienter, indem Abgleich und Upload parallel laufen.
Automationen und Prüfungen für die Mediathek
Neu ist außerdem eine Vorschau auf sogenannte Workflows. Damit lassen sich Abläufe in der eigenen Mediathek automatisieren. Nutzer können Auslöser, Bedingungen und Aktionen in einem grafischen Editor miteinander verbinden. Gedacht ist die Funktion etwa für wiederkehrende Sortier- oder Verwaltungsaufgaben. Die Entwickler betonen allerdings, dass es sich noch um eine frühe Version handelt.
Für größere Sammlungen bringt Immich 3.0 eine Ansicht für zuletzt hinzugefügte Inhalte. Diese sortiert Bilder nicht nach Aufnahmedatum, sondern nach dem Zeitpunkt, zu dem sie in Immich gelandet sind. Das hilft vor allem nach größeren Importen. Hinzu kommen Integritätsprüfungen, die Dateien auf dem Server mit den Einträgen in der Datenbank vergleichen. So sollen fehlende Dateien, unbekannte Dateien im Immich-Verzeichnis oder abweichende Prüfsummen auffallen.
Immich selbst bleibt ohne Funktionssperren nutzbar. Die optional angebotenen Produktkeys sind als finanzielle Unterstützung des Projekts gedacht und schalten keine zusätzlichen Funktionen frei. Eine Einzelplatz-Lizenz kostet 25 Dollar, die Familienvariante 100 Dollar. In beiden Fällen handelt es sich um einen lebenslangen Unterstützerstatus.
Entwickler: FUTO Computing
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Die Frage ist aber.
Synchronisiert es auch bearbeitete Bilder/Videos?
Beispiel meine Unterwasser Videos bearbeite ich nachträglich mit Oceanic (Farbanpassungen).
Die Videos liegen dann fertig in Fotos.
Aber QSync zum Beispiel Überträgt immer das Original ohne die Änderungen.
Ja ich könnte jetzt jedes fertige Video duplizieren. Aber das ist es ein Akt.
Der aus meiner Sicht größte Nachteil von Immich ist, dass die Bilder standardmäßig in der Immich-Docker-Welt verschwinden. D.h. Man hat keinen Zugriff auf File-Ebene mehr (für andere Tools, Skripte,…)
Klassisches lock-in.
Man kann zwar auch Remote Quellen einbinden – sämtliche weiteren Bearbeitungen (und wenn es nur Tags oder Ratings sind) verbleiben aber wieder in der Immich DB, sind für andere Tools unsichtbar und sind verloren, wenn man später von Immich wieder weg will.
Das schön an der Docker-Welt ist, dass die Daten einfach als Dateien im Verzeichnis seiner Wahl abgelegt werden. So dass andere Tools und Skript da jederzeit zugriff darauf haben können wenn man möchte.
Auch die DB ist selbstverständlich mit Standard SQL tools einsehbar und kann beliebig ausgelesen werden.
Wenn du sagst, dass du keinen Zugriff auf File-Ebene mehr hast, hast du vermutlich die Pfade nicht korrekt konfiguriert, so dass die Dateien wirklich intern im Container verbleiben und dann beim nächsten Update verschwinden.
Man hat mein Immich immer Zugriff auf die Originale, anders als bei z.B. Ente. Die sind nur als Paths bei dem Container gemounted, da verschwindet nichts. Mein persönliches Ausschlusskriterium
bei Immich bleibt weiterhin fehlender HDR-Support.
Das stimmt doch gar nicht
Du musst doch nur den Pfad definieren in der Docker compose, in welchem die Fotos landen sollen
Immich läuft bei mir auf nem Server, die Fotos liegen aber physikalisch auf dem NAS
Die Ordner sind einfach per Linux gemountet und im Docker file spezifiert
Aber die Installation und Aktualisierung läuft weiterhin über Docker? Ich hatte es mal auf dem UGREEN NAS getestet, aber das war mir dann doch zu umständlich, zumal die UGREEN Fotos App top ist, da vermisse ich bisher nichts.
Man muss sich einmal in Docker reinfuchsen, aber wenn man es dann verstanden hat ist es viel einfacher und komfortabler als andere Lösungen.
Ich kann es empfehlen, zumindest wenn man sich etwas aus der Abhängigkeit von Apple lösen möchte:
Nextcloud statt iCloud , HomeAssistant statt Home und immich statt Fotos.
Vielleicht als Tipp. Die Nextcloud kann sowas auch.
Ja ich benutze auch den automatischen Upload der Fotos auf meine Nextcloud. Funktioniert super. Klare Empfehlung.
Das ist einfach sehr gut. Für Nextcloud gibt es ein Immich Plugin.
Hier läuft Immich schon einige Zeit in einem LXC auf Proxmox und es funktioniert auch sehr gut.
Nur eine Sache, die leider immer wieder von den Programmierern abgelehnt wird, ist der Einbau von verschachtelten Alben.
Mit der bisherigen Methode hat man dann irgendwann auf einmal hunderte Alben in einer Ebene, völlig ohne Überblick.
Aber eine wirkliche Alternative habe ich bisher nicht gefunden.