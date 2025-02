ImHex für macOS: Viele Verbesserungen für den freien Hex-Editor

Der quelloffene, komplett kostenlos verfügbare Hex-Editor „ImHex“ hat ein größeres Update erhalten. Die frisch veröffentlichte Version 1.37 bringt verschiedene Verbesserungen für macOS, Windows und Linux.

HiDPI-Skalierung und native Menüleiste

Wie der in der Schweiz ansässige Entwickler mitteilt, unterstützt die Anwendung nun eine hochauflösenden HiDPI-Skalierung und soll bei der Darstellung auf modernen Displays nun deutlich schärfer und klarer angezeigt werden.

Unter macOS wurde zudem die Integration in die Mac-Menüleiste angepasst, sodass ImHex nun die native Menüleiste des Mac-Betriebssystems verwendet. Darüber hinaus können Nutzer unterschiedliche Schriftarten für das Hauptfenster, den Hex-Editor und den Pattern-Editor festlegen.

Neben den Verbesserungen der Benutzeroberfläche bringt das Update weitere Anpassungen mit sich und berücksichtig nun mehrere macOS-Konventionen die bislang nicht eingehalten wurden. Etwa die Installation über eine DMG-Datei oder auch das Verhalten beim Schließen des Hauptfensters. So bleibt die Anwendung fortan auch dann weiter geöffnet, wenn das Hauptfensters geschlossen wird, anstatt sich komplett zu beenden.

Ein neues Kommandozeilenwerkzeug namens „imhex“ wurde ebenfalls eingeführt, um die Software über das Terminal zu steuern.

Für Intel-Macs und Apple-Prozessoren

Die neue Version setzt mindestens macOS 13 Ventura voraus und läuft sowohl auf Intel-Macs als auch auf solchen mit Apple-Prozessoren. Allerdings verfügt die Mac-Version weiterhin nicht über eine Beurkundung durch Apple, was dazu führt, dass die Anwendung nicht einfach per Doppelklick gestartet werden kann, sondern der Umweg in die Systemeinstellungen in Kauf genommen werden muss.

Die Open-Source-Anwendung richtet sich vorrangig an Entwickler und Hobbyisten, die Binärdaten analysieren und manipulieren müssen. Sie bietet verschiedene Funktionen wie eine Hex-Ansicht, ein Pattern-Highlighting-Tool sowie einen Disassembler. ImHex kann kostenlos geladen und genutzt werden. Die offizielle Dokumentation wartet hier auf euch.