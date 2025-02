Werbeblocker fürs Heimnetzwerk: Pi-hole 6 startet mit neuen Funktionen

Das Domain Name System (DNS) spielt eine zentrale Rolle im Internet, indem es Domainnamen in IP-Adressen übersetzt. Jeder Seitenaufruf erfordert eine solche Abfrage, jedes Laden von Grafiken und Dateien.

Mac-Nutzer können schnell zwischen DNS-Servern wechseln

Der Werbeblocker Pi-hole macht sich diesen Mechanismus zu nutze, um Werbung und Tracker zu blockieren. Die Software arbeitet als DNS-Server im Heimnetz und lässt Anfragen zu bekannten Werbe- und Tracking-Domains ins Leere laufen. So werden Werbeanzeigen und unerwünschte Inhalte gar nicht erst geladen.

Dadurch können Nutzer nicht nur Ladezeiten und Datenverbrauch reduzieren, sondern auch ihre Privatsphäre besser schützen. Pi-hole wird hauptsächlich auf Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi eingesetzt, kann aber auch auf anderen Linux-Systemen oder in einem Docker-Container auf einem Netzwerkspeicher wie den NAS-Systemen von QNAP oder Synology betrieben werden.

Neue Funktionen in Version 6

Das Open-Source-Projekt Pi-hole wurde jetzt in Version 6 veröffentlicht. Die Entwickler geben an, dass der Webserver und die Programmierschnittstelle (API) nun direkt in den sogenannten pihole-FTL-Prozess integriert wurden. Dadurch sei die Abhängigkeit von externen Webservern wie lighttpd entfallen, was die Installation vereinfachen und die Leistung verbessern soll.

Pi-hole: Hier noch die „alte“ Web-Oberfläche von Version 5

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, erlaubte Domains in speziellen Listen zu verwalten. Diese „Allowlists“ funktionieren ähnlich wie Blocklisten, sollen aber gezielt gewünschte Domains von einer Blockierung ausnehmen. Die Konfigurationsdateien wurden vereinheitlicht und sind nun in einer einzelnen Datei im TOML-Format zusammengefasst. Nutzer können Einstellungen direkt in dieser Datei ändern, über die Kommandozeile anpassen oder die API nutzen.

Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und unterteilt die Einstellungen nun in einen Basis- und einen Expertenmodus. Zusätzlich gibt es eine native Unterstützung für HTTPS-Verbindungen, wobei Nutzer entweder eigene Zertifikate einbinden oder automatisch generierte Zertifikate nutzen können.

Aktualisierung und Installation

Das Update auf Pi-hole v6 erfolgt über den Terminal-Befehl:

pihole -up

Nutzer einer früheren Version werden darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung unumkehrbar ist. Während des Installationsprozesses kann entschieden werden, ob der bisher verwendete Webserver lighttpd deaktiviert werden soll. Falls dieser noch für andere Anwendungen genutzt wird, kann er weiter betrieben werden.

Auch die Docker-Version wurde überarbeitet und basiert nun auf Alpine Linux statt auf Debian. Damit wird die Größe des Docker-Images reduziert. Nutzer, die Pi-hole in einem Container verwenden, sollten sich laut den Entwicklern vor dem Upgrade mit den neuen Konfigurationsmöglichkeiten vertraut machen.