iMessage Exporter sichert kompletten Nachrichtenverlauf

iMessage Exporter wird im Terminal ausgeführt und verfügt nur über eine Handvoll Parameter, mit denen sich die Arbeitsweise des Programms beeinflussen lässt. Eine nette Option: durch den Parameter -n werden verschickte Anhänge nicht kopiert, sondern im Export lediglich referenziert und nehmen so keinen zusätzlichen Platz auf der Festplatz in Anspruch. Die Sicherungen landen im persönlichen Benutzerordner im Verzeichnis ~/imessage_export.

Allerdings gibt es durchaus gute Gründe, warum man den eigenen Kurznachrichtenverlauf auch außerhalb der Nachrichten-App sichern können sollte. Hat man die eigene Kurznachrichtenhistorie einmal exportiert, lassen sich vergangene Text-Konversationen beispielsweise guten Gewissens von den eigenen Geräten löschen und können so etliche Gigabyte an Speicher freigeben.

Wer Apples „Nachrichten in iCloud“-Funktion aktiviert hat , der muss sich um einen Verlust seiner Kurznachrichten-Konversationen eigentlich keine Gedanken machen. Sind diese so doch nicht nur auf allen Macs, iPads und iPhone-Modellen im eigenen Gerätepark gesichert; im Zweifelsfall verfügt auch Apple über eine aktuelle Kopie der verschicken und empfangenen Kurznachrichten, sowie der zugehörigen Anhänge.

