iMazing 2.16: Schnellzugriff auf Gerätedaten und Optimierung für iOS 16.1

Die für Mac und Windows erhältliche Anwendung iMazing zeigt sich in ihrer neuesten Version flexibler, wenn es darum geht, auf die auf einem verbundenen iOS-Gerät vorhandenen Daten zuzugreifen. Oft ist es jetzt nicht mehr wie bislang erforderlich, hierfür eine vollständige Datensicherung zu machen, sondern man kann die Sicherung lediglich auf den für die entsprechende Aufgabe benötigten Umfang beschränken.

Die neue Option bietet sich gleichermaßen dann an, wenn man es eilig, oder auf dem Mac oder Windows-Rechner nicht mehr ausreichend Speicherplatz zur Verfügung hat. Allerdings erscheint diese Abfrage nur beim ersten Verbinden eines iOS-Geräts mit iMazing. Später hat man dann wohl in der Regel auch schon einen vollständigen Backup des Geräts erstellt, was zur Folge hat, dass die jeweils folgenden inkrementellen Updates deutlich schneller vonstatten gehen.

In jedem Fall solltet ihr damit verbunden den Hinweis beachten, dass der schnelle Datenzugriff lediglich eben diese Aufgabe hat und es sich hierbei nicht um eine zur Wiederherstellung der Daten verwendbare Sicherungskopie handelt.

iMazing als leistungsfähiges Tool für lokale Backups

iMazing geht in diesem englischsprachigen Blog-Eintrag ausführlich auf die Vor-und Nachteile der neuen Option ein. Die Möglichkeit, zwischen dem schnellen Datenzugriff und einem vollständigen Backup zu wählen, erscheint in den Bereichen Nachrichten, WhatsApp, Anrufliste, Sprachnachrichten, Safari, Kalender, Kontakte, Notizen und Sprachmemos.

iMazing 2.16 bringt darüber hinaus die vollständige Unterstützung von iOS 16.1 und erweiterte Unterstützung beim Zugriff auf die auf den iOS-Geräten vorhandenen Fotos und Videos. So lassen sich in HEVC (H.265) aufgenommene Videos jetzt zu MPEG-4 (H.264) konvertieren, zudem kann iMazing jetzt auch auf Fotos und Videos zugreifen, die nicht lokal auf dem Gerät, sondern in der iCloud gespeichert sind.

iMazing lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für die Vollversion bezahlt man abhängig von der Zahl der persönlichen Geräte ab 29,99 Euro aufwärts.