iMac mit M3-Prozessor hat Digital-Analog-Wandler an Bord

Der neu erhältliche iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße bringt eine versteckte Verbesserung mit sich, über die sich der eine oder andere Audio-Freak freuen dürfte. In der aktuellen Generation 2023 verfügt Apples All-in-one-Computer über einen integrierten Hardware-Digital-Analog-Wandler und unterstützt in der Folge auch an die integrierte Kopfhörerbuchse angeschlossene hochohmige Kopfhörer.

Unter der Bezeichnung hochohmige Kopfhörer versteht man Kopfhörer, die mit einem höheren elektrischen Widerstand arbeiten und hörbar mehr akustische Qualität liefern, als dies bei gewöhnlichen Ohr- und Kopfhörern der Fall ist. Allerdings lassen sich diese an Smartphones oder einfachen Computern nicht ohne zusätzliche Kopfhörerverstärker betreiben, andernfalls hört man anstatt des erwarteten Klangs lediglich ein dünnes Flüstern.

Wie Apple jetzt in einem neuen Support-Artikel dokumentiert, ist der neue iMac mit Impedanzerkennung, einem adaptiven Spannungsausgang und einem integrierten Digital-Analog-Wandler, der Abtastraten von bis zu 96 kHz unterstützt, ausgestattet. Darauf basierend hat man die Möglichkeit, Hi-Fi-Audio in voller Auflösung direkt über die Kopfhörerbuchse der Mac auszugeben.

Für eine optimale Ausgabeleistung muss möglicherweise die Abtastrate der Kopfhörerbuchse des Rechners angepasst werden. Hierzu verwendet man zum Betriebssystem zugehörige und im Verzeichnis „Dienstprogramme“ abgelegte Anwendung „Audio-MIDI-Setup“. Um die Änderungen vorzunehmen, muss der zu verwendende Kopfhörer mit dem Mac verbunden sein. In der Seitenleiste der App findet sich dann die Option „Externe Kopfhörer“ und man hat in der Folge im Einblendmenü „Format“ die Möglichkeit, die gewünschte Abtastrate auszuwählen. Apple empfiehlt für optimale Ergebnisse, die Kopfhörerbuchse auf dieselbe Abtastrate wie das Quellmaterial einzustellen.

Erweiterte Audio-Optionen erst seit 2021

Bislang verfügen nur ein paar relativ neue, 2021 oder später veröffentlichte Macs über diese Option. Der neue iMac mit M3-Prozessor aus dem Jahr 2023 gesellt sich zu diesen Modellen aus den vergangenen Jahren: