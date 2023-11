Apple wählt Taylor Swift zur Künstlerin des Jahres

Apple hat Taylor Swift zur Künstlerin des Jahres 2023 gewählt. Der Einfluss der Künstlerin auf die Musik sei nicht nur in diesem Rekordjahr, sondern während ihrer gesamten Karriere unverkennbar. Swift sei eine generationsprägende Künstlerin und ein wahrer „Change Agent“ in der Musikindustrie. Die Sängerin hat es in den ersten zehn Monaten des Jahres mit 65 Songs in die „Global Daily Top 100“-Charts von Apple Music geschafft, öfter als jeder Künstler zuvor.

Anlässlich dieser Auszeichnung wird Taylor Swift auf Apple Music in besonderem Maß gefeatured. Apple präsentiert ihre wichtigsten Alben und stellt die Künstlerin in den Fokus verschiedener Radioprogramme. Zudem wird ihr der „Apple Music Award“ als physikalische Auszeichnung überreicht. Apple verschenkt hier einen zwischen eine Glasscheibe und einen Aluminiumblock eingearbeiteten Prozessor-Chip, der symbolisch für die Geräte steht, mit denen Apple-Kunden die Musik von Taylor Swift hören.

Taylor Swift 2023 bei Apple Music:

In der Folge lest ihr die von Apple veröffentlichte Zusammenfassung der Erfolge von Taylor Swift rund um Apple Music im aktuellen Jahr.

Swift verzeichnete das ganze Jahr über konstante Zuwächse beim Streaming, vor allem durch den enormen Erfolg der Taylor Swift | The Eras Tour. In der Woche, in der die Tournee im März gestartet ist, stiegen die Streams von Swift weltweit um 61 Prozent. Den ganzen Sommer über verzeichnete sie weiterhin zweistellige Zuwachsraten bei den monatlichen Streams. Setlist: Taylor Swifts „The Eras Tour“ ist die meistgestreamte Setlist des Jahres gewesen und unter den Top 40 der redaktionellen Playlists des Jahres.

Beliebte Songs wie „Bad Blood“, „Blank Space“, „Style“, „Shake It Off“, „Wildest Dreams“ und „All Of The Girls You Loved Before“ haben im Jahr 2023 zum ersten Mal die Apple Music Charts erreicht.

„Cruel Summer“ von Swifts Album Lover aus dem Jahr 2019 ist zu einem der größten Hits des Sommers bei Apple Music weltweit geworden. Der Song ist im April zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in die Global Daily Top 100 eingestiegen und hat sich seitdem dort gehalten.

Midnights ist nach wie vor das erfolgreichste Album einer Künstlerin in der Geschichte von Apple Music, gemessen an den weltweiten Streams am ersten Tag und in der ersten Woche.

Swift ist die meistgestreamte Künstlerin in der Geschichte von Apple Music und auch die Künstlerin mit den meisten Songs, die es in die Global Daily Top 100 von Apple Music geschafft haben.

Als Apple Music Artist of the Year wird Swift auch einen physischen Award erhalten, der handwerklich genau so anspruchsvoll gemacht ist wie die Musik, für die er vergeben wird. Jeder Award kommt mit einem von Apple entwickelten Chip, der zwischen einer polierten Glasscheibe und einem maschinell verarbeiteten Block aus eloxiertem Aluminium eingebettet ist. In einer symbolischen Geste sitzt der gleiche Chip, der in den Geräten zu finden ist, mit denen Hörer:innen 100 Millionen Songs mit nur einem Fingertippen erreichen können, im Herzen der Apple Music Awards.

Falls ihr kein aktuelles Abo bei Apple Music laufen habt, könnt ihr ausprobieren, ob einer der aktuellen Gutscheine für Gratismonate bei euch funktioniert. In der Vergangenheit konnte man sein Abo auf diese Weise selbst dann immer mal wieder verlängern, wenn man bereits zuvor eine kostenlose Probephase genutzt hat.