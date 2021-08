iMac Bondi Blue: Seltener Prototyp im transparenten Gehäuse

Der iMac feiert mit Blick auf seine Markteinführung übrigens in dieser Woche Geburtstag. Der Rechner kam am 15. August 1998 auf den Markt. Vorgestellt hat der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs den Rechner bereits Anfang Mai des gleichen Jahres. Jobs läutete mit dem iMac den bis heute andauernden Siegeszug Apples insbesondere auf dem Markt für Privatanwender ein.

Apples im Sommer 1998 in den Verkauf gekommener iMac G3 war dagegen in gefrosteten Kunststoff gepackt. Ein Design, das in der Folge auch das Aussehen zahlreicher Alltagsgegenstände beeinflusst hat – Rowenta brachte damals sogar ein Bügeleisen in iMac-Optik auf den Markt.

