iMac 2021: Neue Generation soll wieder in fünf Farben erscheinen

Von dem Auftreten der YouTube-Persönlichkeit Jon Prosser kann man halten was man will. Fest steht: Mit seinen Apple-Vorhersagen lag Prosser zum überwiegenden Teil richtig. Insgesamt trafen 78 Prozent der von Prosser verbreiteten Gerüchte ins Schwarze. Eine Quote, die auch uns aufhorchen lässt, wenn der Videomacher unter Verweis auf seine Quellen über anstehende Apple-Neuheiten spricht.

Dies hat Prosser heute wieder getan und widmet sich in der neuesten Episode seiner Video-News-Show „FrontPageTech“ der nächsten Generation des iMac. Apples Desktop-Rechner steht seit Jahren des unveränderten Designs vor einem großen Facelift.

Der iMac steht kurz vor einem massiven Relaunch und, hier sind sich mehrere Apple-Beobachter einig, dürfte zur Präsentation auch den Switch der Prozessor-Architekturen von Intel hin zu Apples hauseigenen M-Prozessoren absolvieren.

In Grau, Silber, Roségold, Grün und Himmelblau

Laut Proser soll dieser, in Anlehnung an die bunten Kunststoff-Modelle des iMac G3 wieder in mehreren Farben angeboten werden. Der iMac 2021 soll in Grau, Silber, Roségold, Grün und Himmelblau angeboten. Erwartet wird der neue iMac im Herbst des laufenden Jahres.

Äußerlich soll sich der neue All-in-One-Mac am Design des Pro Display XDR orientieren und auf das bekannte „Kinn“ verzichten.

Auch Mac mini Pro im Gespräch

Im gleichen Atemzug wirft Prosser einen neuen Desktop-Mac in den Ring, der sich irgendwo zwischen dem Mac Pro und dem Mac mini einsortieren lassen wird.

Dieser wird Ähnlichkeit mit dem Power Mac G4 Cube haben und mit einem Formfaktor auftreten, der an drei übereinander gestapelte Mac mini der aktuellen Generation erinnert.

Unabhängig davon wie zutreffend Prossers Prognosen sind: Darauf, dass Apple nach den guten Erfahrungen mit bunten AirPods, bunten iPads und bunten iPhones nun auch den Mac wieder in mehreren Farben anbieten könnte, würden auch wir 20 Euro wetten.